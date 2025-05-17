Що робити, якщо не вдалося скласти НМТ під час основної сесії: відповідь організаторів

Організатори НМТ розповіли, хто може взяти участь у додатковій сесії

Учасники основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ), яким із поважних причин не вдалося скласти іспит, можуть зробити це під час додаткової сесії.

В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, як діяти в такому випадку.

Для майбутніх вступників поважними причинами непроходження НМТ вважаються:

хвороба в день іспиту;

смерть рідних по крові або шлюбу не раніше, ніж за сім днів до НМТ;

інші форс-мажорні обставини;

участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, турнірах тощо), які вважають офіційними заходами МОН, МКІП чи Міністерства молоді та спорту, або зборах із підготовки до них, а також перебування у місцях їхнього проведення, що підтверджують відповідні документи.

У такому випадку охочі скласти НМТ протягом трьох робочих днів від дня проведення тестування мають подати заяву про участь у додатковій сесії до регіонального центру оцінювання якості освіти. Крім того, вони мають надати документ, який підтверджує поважні причини непроходження тестування під час основної сесії.

У цій заяві учасник НМТ може змінити місце проходження іспиту, обравши потрібний населений пункт в Україні чи за кордоном.

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Зразки заяв відрізняються для майбутніх вступників, які хочуть скласти НМТ в Україні та за кордоном.

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Заяву можна подати:

поштою за врахування часу, потрібного на доставлення документів;

електронною поштою;

особисто або через уповноважену особу.

Крім того, скласти іспит під час додаткової сесії можуть учасники, які розпочали проходження НМТ під час основного періоду, але не змогли завершити складання іспиту через:

різке погіршення стану здоров’я;

виникнення в екзаменаційному центрі обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ;

передчасне припинення НМТ через неможливість створити належні умови для його проведення.

Такі учасники мають подати заяву про проходження тестування під час додаткової сесії до регіонального центру в день проведення НМТ до моменту виходу з екзаменаційного центру через відповідального за організацію іспиту або самостійно протягом трьох робочих днів.

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Зразки таких заяв відрізняються для учасників, які складали іспит в Україні та за кордоном.

Рішення про те, чи дозволяти майбутнім вступникам скласти НМТ під час додаткової сесії, ухвалює регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

Розгляд триває протягом трьох робочих днів з моменту надходження заяв.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні при вступі в заклади вищої освіти діятиме збільшений коефіцієнт для абітурієнтів, які склали НМТ із фізики та хімії. Додаткову перевагу майбутні студенти отримають, якщо подаватимуться на спеціальності, де ці предмети є профільними.