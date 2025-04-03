Топ-5 завдань, на які треба звернути увагу перед НМТ-2025 з української мови

Цьогоріч вступники традиційно будуть складати українську мову, як третій обов'язковий предмет Національного мультипредметного тесту. Він міститиме 30 завдань, які будуть охоплювати усі теми з навчальної програми – від фонетики до розвитку мовлення.

На які завдання треба звернути особливу увагу і обов’язково вміти виконувати на НМТ "УП. Життя" розповіла репетиторка з української мови та авторка ютуб-каналу "На всі двісті" Анна Огойко.

На яких завданнях з української мови треба зосередитися в першу чергу?

Під час підготовки до НМТ Анна Огойко рекомендує відводити більше часу на ті запитання, які принесуть найбільше тестових балів. Серед них – завдання на встановлення відповідності.

"За одне таке завдання можна отримати одразу чотири бали, тобто п'ять завдань на відповідності – це вже третина результату НМТ з української мови. Щоб підготуватися до нього, треба пройти тільки одну тему, а балів можна заробити чотири", – говорить репетиторка.

Здебільшого, у завданнях на встановлення відповідності потрібно знайти антонім чи синонім фразеологізму, визначити частину мови або тип речення, з'ясувати причину вживання тире або вид підрядної частини.

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Крім того, Анна Огойко радить ретельно опрацювати розділ "Синтаксис і пунктуація" – тренуватися виконувати завдання, де треба вибрати правильно розставлені розділові знаки, визначити типи та члени речення. Такими можуть бути зокрема завдання на встановлення відповідності або запитання після тексту.

Одні з найскладніших завдань НМТ з української мови – ті, в яких потрібно визначити правильний наголос слів і виправити лексичні помилки, вважає Огойко. Аби підготуватися до них, треба вивчити якомога більше слів зі складним наголошенням та регулярно робити тести минулих років.

"В одному тесті НМТ може бути навіть два-три завдання з лексичними помилками. Воно часто спантеличує учнів, тому що не можна передбачити, які саме помилки тобі зустрінуться, і підготуватися до всього. Тож варто виконувати якомога більше подібних завдань", – каже авторка ютуб-каналу "На всі двісті".

Раніше ми розповідали, скільки часу потрібно, щоб підготуватися до НМТ з української мови, і які методики використовувати, щоб успішно скласти тест.

Яким буде мультипредметний тест з української мови у 2025 році?

До програми НМТ-2025, за якою будуть складати завдання для тесту, входять:

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

Лексикологія. Фразеологія.

Будова слова. Словотвір.

Морфологія.

Синтаксис.

Стилістика.

Розвиток мовлення.

З кожного розділу програми з української мови буде приблизно однакова кількість завдань, пишуть в Українському центрі оцінювання якості освіти. Менше запитань у тесті стосуватимуться лише "Стилістики" та "Розвитку мовлення" через комп’ютерний формат тестування.

Структура НМТ з української мови буде такою:

у 10 завданнях потрібно обрати одну правильну відповідь з чотирьох варіантів. За кожне таке завдання можна заробити 1 бал.

у 15 завданнях доведеться брати одну правильну відповідь з пʼяти. За кожне таке запитання можна заробити 1 бал.

у 5 завданнях треба встановити відповідність. За кожне таке завдання можна заробити 4 бали.

Разом за все тестування з цього предмета можна здобути 45 балів.