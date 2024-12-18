Нова Зеландія виплатить компенсацію громадянам, які дітьми зазнали насильства у психлікарні в 1970-х роках

У 1970-тих діти у Новій Зеландії зазнали насильства у державній психлікарні

Уряд Нової Зеландії виплатить компенсації громадянам, які у дитячому і підлітковому віці зазнали жорстокого поводження у державній психіатричній лікарні в 1970-х роках.

Про це повідомляє Reuters.

У липні 2024 року в Новій Зеландії розсекретили інформацію про те, що 362 дитини, які не мали будь-якої форми психічного захворювання, піддавалися немодифікованій електросудомній терапії(електрошокова терапія) або ін’єкціям паральдегіду. Це відбувалось у дитячому та підлітковому відділенні психіатричної лікарні Лейк Еліс між 1972 і 1978 роками.

З дітьми та підлітками жорстоко поводилися, щоб покарати та встановити над ними емоційний контроль.

"Ніколи неможливо виправити або компенсувати катування дітей. Кабінет міністрів погодився визнати громадян постраждалими від тортур, коли ті перебували під опікою держави", – наголосила міністерка імміграції Нової Зеландії Еріка Стенфорд, що очолює розслідування.

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Компенсація складатиметься з трьох частин:

одноразова виплата 86 тисяч доларів США;

письмове вибачення;

полегшення доступу до підтримки та реабілітаційних послуг.

При цьому постраждалі можуть отримати й більшу компенсацію. Наразі уряд виділив понад 13 мільйонів доларів на відшкодування та експлуатаційні витрати, пов’язані з процесом.

Міністерка Еріка Стенфорд припускає, що чимало людей можуть бути розчарованими цією сумою відшкодування, бо очікували на мільйони доларів.

Розслідування також виявило, що з 1950 по 2019 рік близько 200 тисяч дітей, молодих людей і дорослих зазнали жорстокого поводження в державних і релігійних установах. Найбільше постраждали представники корінної громади маорі, а також люди з інвалідністю.