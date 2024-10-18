Чи можливий фотосинтез на Марсі? Нове відкриття вчених

Вчені виявили, чи є життя під льодовим покривом Марса

Вчені виявили, що під шаром льоду на Марсі можуть існувати умови для фотосинтезу.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications Earth & Environment.

Фотосинтез – процес, що живить більшу частину життя на Землі, і залежить від наявності води та світла. Саме він є основним джерелом кисню в нашій атмосфері.

Попри суворіші умови на Марсі, дослідники виявили потенціал для фотосинтезу під товстим шаром льоду в середніх широтах планети. Лід з одного боку захищає від шкідливого космічного випромінювання, а з іншого – пропускає достатню кількість світла для здійснення цього процесу.

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Вчені кажуть, що хоча на Марсі поки не виявлено життя, райони з льодовими покривами – найперспективніші для його пошуку. Провідний науковець NASA Адитья Хуллер пояснив, що льодові покриви на середніх широтах Марса – найбільш доступні для вивчення.

Хоча Земля і Марс обертаються в зоні, де можуть існувати умови для існування рідкої води, на Марсі ми не бачимо океанів. Однак дані марсоходів вказують на те, що мільярди років тому на Марсі були річки й озера.

Більше того, супутники, що обертаються навколо планети, виявили запаси льоду у різних частинах планети.

Проблема Марса полягає в тому, що мільярди років тому він втратив магнітне поле, яке захищає його атмосферу. Як результат – більшість атмосфери зникла, а разом із нею випарувалася й вода.

Тепер на планеті дуже тонка атмосфера, і вона піддається потужному ультрафіолетовому випромінюванню, яке може знищувати живі організми та руйнувати молекули, необхідні для життя.

Однак дослідники виявили, що пил на поверхні марсіанського льоду може допомогти утримувати рідку воду під льодовою поверхнею, а лід захищає її від випаровування. Тобто дві ключові умови для фотосинтезу – вода і світло – можуть існувати всередині льодових шарів.

Моделювання показало, що такі радіаційні зони життя можуть формуватися на глибині від кількох сантиметрів до кількох метрів залежно від кількості пилу в льоду. Льодові регіони на полюсах Марса, ймовірно, занадто холодні для цього, але в середніх широтах планети умови більш сприятливі.

До речі, подібні умови можна спостерігати і на Землі. На нашій планеті існують так звані "кріоконітові дірки" – це невеликі водойми в обледенінні, що утворюються під шаром пилу та осадів. Усередині них влітку може виникати рідка вода, і в таких умовах інколи знаходять живі мікроорганізми.

Раніше ми розповідали, що дослідники виявили у зразках порід найстарішого кратера Місяця докази того, що раніше на його поверхні існував океан розпаленої магми.