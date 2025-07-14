У Києві можуть дозволити проїзд з собаками у метро: стартувало громадське обговорення

Київський метрополітен ініціював громадське обговорення проєкту можливих змін до правил перевезення собак у метро.

Його розробили на підставі звернень громадян і відповідної петиції, повідомили у Київському метрополітені.

Якщо кияни пройдуть опитування у застосунку "Київ Цифровий" та підтримають проєкт, то правила перевезення собак великих і малих порід будуть такими:

для перевезення малих собак у метро треба буде мати сумку з водонепроникним або абсорбуючим дном – тварина має перебувати у ній;

великі собаки мають бути в намордниках та на короткому повідку;

пасажирів з тваринами пускатимуть до першого та останнього вагонів у міжпікові години;

господарі чотирилапих повинні будуть дотримуватися санітарних норм і правил безпеки під час перевезення тварини у метро.

"Якщо кияни підтримають опитування, проєкт подадуть на голосування у Київраду. Після позитивного рішення депутатів, у місті запустять піврічний тестовий період для нових правил. Потім фахівці доопрацюють остаточні положення", – наголосили в зоозахисній організації UAnimals.

За словами фахівців Київського метрополітену, тестовий період важливий, адже протягом цього часу вони проаналізують, як нові правила впливають на безпеку та комфорт усіх пасажирів. За потреби правила доопрацюють.

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