Вчені знову оновили прогнози щодо зіткнення з астероїдом у 2032 році

Вчені вкотре оновили свої прогнози щодо зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею. Його називали найнебезпечнішим серед тих, за якими коли-небудь спостерігали астрономи.

Тепер науковці кажуть, що ризики зіткнення наблизилися до нуля, повідомляє IFLScience.

Астероїд 2024 YR4 відкрили 27 грудня 2024 року. Аналіз показав, що ймовірність його зіткнення із Землею 22 грудня 2032 року становить близько 1,3%. Відтоді астрономи почали стежили за астероїдом.

Згодом ризики підвищили до 2,3%, а потім – до 3,1%.

За новими спостереженнями, ймовірність зіткнення астероїда із Землею становить 0,0039% або 1 до 26 000. Це нульовий рівень ризику за шкалою Торіно, яка оцінює ступінь небезпеки, пов'язаної з навколоземними небесними тілами.

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До цього астероїд 2024 YR4 перебував на рівні 3.

"Цілком природно, що ймовірність зіткнення з астероїдом 2024 YR4 буде трохи коливатися.

Насправді природа вже розв'язала це питання. Просто ми ще не знаємо відповіді, а тому продовжуємо відстежувати", – раніше зазначав Річард П. Бінзель, винахідник шкали Торіно.

Нагадаємо, астероїд 2024 YR4 має діаметр близько 100 метрів. Він здатний знищити велике місто, якщо зіткнеться з Землею.

За оцінками вчених, при ударі астероїд може вивільнити близько восьми мегатонн енергії, що в 500 разів більше, ніж атомна бомба, яка зруйнувала Хіросіму в Японії.