Новозеландський батько-втікач: поліція показала фото лігв, в яких він переховувався з дітьми майже 4 роки

Правоохоронці Нової Зеландії опублікували фото лігва застреленого батька-втікача Тома Філліпса, який майже чотири роки переховувався разом із трьома дітьми. Воно розташоване глибоко у лісі.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на місцеву поліцію.

На пресконференції комісар Річард Чемберс заявив, що в одному з лігв влада знайшла принаймні одну одиницю вогнепальної зброї із боєприпасами. Також там був квадроцикл.

Чемберс повідомив, що після перестрілки з Філліпсом правоохоронці "заручилися підтримкою" однієї дитини, щоб знайти решту.

New Zealand Police/Facebook New Zealand Police/Facebook New Zealand Police/Facebook New Zealand Police/Facebook

РЕКЛАМА:

Виявилося, що родинне лігво розташоване у густому лісі – за 2 кілометри від місця, де застрелили чоловіка.

Поліція шукає потенційних спільників, які могли допомогти чоловіку. За словами комісара, розслідування триватиме місяцями.

Невдовзі поліція опублікувала фото іншого лігва, яке розташоване на відстані близько 200 метрів від того, де знайшли дітей.

New Zealand Police/Facebook New Zealand Police/Facebook

Поліцейський, який отримав поранення під час перестрілки з Філліпсом, наразі у лікарні. Діти перебувають під опікою соцслужби.

Нагадаємо, у 2021 році через суперечки із колишньою дружиною Том Філліпс викрав трьох їхніх спільних дітей – 9-річну Ембер, 10-річного Маверіка та 12-річну Джейду. Разом із ними він втік у дику місцевість. З того часу їх намагалася знайти поліція.

8 вересня о 2:30 ночі правоохоронці отримали повідомлення про крадіжку у фермерському магазині в селищі Піопіо у районі Вайтомо. Поліцейські намагалися затримати двох підозрюваних, які втікали на квадроциклі.

Один із нападників відкрив вогонь з гвинтівки, поранивши офіцера в голову. Правоохоронці стріляли у відповідь. Підозрюваний отримав тяжке поранення і, попри надання йому меддопомоги, помер на місці. Це був Том Філліпс.

На місці події правоохоронці виявили одну з дітей Філліпса та кілька одиниць вогнепальної зброї.

Регіон Вайкато, де він переховувався, складається з довгого узбережжя, лісів і сільськогосподарських угідь у центрі, вапнякових печер на півночі та невеликих селищ, розкиданих по всій території. Віддаленість і важкодоступність місцевості ускладнювали пошуки.