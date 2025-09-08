У Новій Зеландії поліція застрелила батька-втікача, який переховувався із дітьми у дикій місцевості

У Новій Зеландії застрелили батька-втікача, який чотири роки переховував дітей у дикій місцевості

У Новій Зеландії поліція застрелила 46-річного Тома Філліпса, який майже чотири роки переховувався у дикій місцевості разом із трьома дітьми.

Інцидент трапився під час переслідування підозрюваних у збройному пограбуванні магазину, повідомляє The Guardian.

За даними поліції, о 2:30 ночі правоохоронці отримали повідомлення про крадіжку у фермерському магазині в селищі Піопіо у районі Вайтомо. Поліцейські намагалися затримати двох підозрюваних, які втікали на квадроциклі.

Один із нападників відкрив вогонь з гвинтівки, поранивши офіцера в голову. Правоохоронці стріляли у відповідь. Підозрюваний отримав тяжке поранення і, попри надання йому меддопомоги, помер на місці.

"Офіційна ідентифікація триває, але попередньо ми вважаємо, що це Том Філліпс", – сказала заступниця комісара поліції Джилл Роджерс.

На місці події правоохоронці виявили одну з дітей Філліпса та кілька одиниць вогнепальної зброї. Згодом понад 50 поліцейських вирушили на пошуки інших двох дітей.

Роджерс зазначила, що через заморозки важливо було якнайшвидше завершити операцію.

За кілька годин їх виявили у місцевому кемпінгу в дикій місцевості.

"Діти живі, здорові й неушкоджені. Сьогодні ввечері їх відвезуть для медичного огляду", – зазначила Джилл Роджерс .

Діти Тома Філліпса Фото: New Zealand Police

Поліція Нової Зеландії шукала Тома Філліпса та трьох його дітей – 9-річну Ембер, 10-річного Маверіка та 12-річну Джейду – ще з 2021 року. Чоловік викрав дітей і втік у дику місцевість після суперечки з колишньою дружиною через опіку над ними.

Регіон Вайкато, де переховувався Філліпс, складається з довгого узбережжя, лісів і сільськогосподарських угідь у центрі, вапнякових печер на півночі та невеликих селищ, розкиданих по всій території.

Віддаленість і важкодоступність місцевості ускладнювали пошуки. Ця справа тривалий час інтригувала новозеландців, які дивувалися, як у країні з тісними громадами Філліпсу з трьома дітьми вдавалося ховатися впродовж стількох років. Це породжувало підозри, що йому могли допомагати інші люди.

Мати, яка востаннє бачила своїх трьох дітей у 2021 році, зазначила, що відчуває полегшення, адже випробування закінчилися, але вона засмучена тим, як розгорталися події.

"Ми завжди сподівалися, що дітей вдасться повернути мирно та безпечно для всіх", – сказала Кет.

Нагадаємо, на початку жовтня 2024 року підлітки зафільмували пересування Філліпса з дітьми на Північному острові Нової Зеландії. Вони також розповіли, що чоловік мав довгу бороду та пістолет, а на обличчях усіх дітей були маски.