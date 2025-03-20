Чи мають клієнти право вимагати обслуговувати їх не українською мовою? Відповідь мовного омбудсмена

Працівники сфери обслуговування не зобов’язані використовувати інші мови, крім державної, під час надання послуг споживачам.

На цьому наголосив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Так стаття 6 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачає, що кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою. Водночас знання іноземних мов є добровільним і не є обов’язковим, за винятком окремих посад.

Кремінь також послався на рішення Конституційного суду від 14.07.2021, яке підтверджує, що громадяни не мають обов’язку володіти іншою мовою, крім державної.

"Відповідно до 30-ї статті мовного Закону, яка почала діяти ще з 16 січня 2021 року, мовою обслуговування споживачів за замовчуванням є державна. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для обох сторін.

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Отже, працівники сфери обслуговування, відповідно до мовного Закону, мають право, а не обов’язок обслуговувати на прохання споживачів іншою мовою", – наголошує Тарас Кремінь.

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Він також повідомив, що сфера обслуговування залишається однією з найчутливіших щодо мовних питань. Так від початку 2025 року до Секретаріату Уповноваженого надійшло 522 скарги щодо порушення мовного законодавства, з яких 244 стосувалися саме сфери обслуговування.

Омбудсмен закликав працівників сервісних підприємств дотримуватися норм мовного законодавства та поважати права громадян на отримання послуг державною мовою. Він також подякував тим, хто докладає зусиль для підвищення рівня знання української мови та сприяє її популяризації.

Раніше мовний омбудсмен повідомляв, що на телебаченні більш ніж вдвічі зросла частка українськомовного контенту. В грудні 2024 року кількість телеканалів, які транслюють лише українськомовний продукт, зросла на 25%, порівнюючи з 2023-ім.