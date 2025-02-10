"Позитивна динаміка": на телебаченні більш ніж вдвічі зросла частка українськомовного контенту

У грудні 2024 року значно зросла частка українськомовного контенту на телебаченні. Порівнюючи з 2023-ім, кількість телеканалів, які транслюють лише українськомовний продукт, зросла з 19% до 44,4%.

Про це свідчать результати огляду 36 загальнонаціональних телеканалів, які здійснюють ефірне мовлення, повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Основними факторами українізації телепростору стало набуття чинності нового закону "Про медіа", який встановив вищу квоту на використання державної мови в теле- і радіомовленні – не менше 90% ефірного часу з 1 січня 2024 року", – зазначає Секретаріат Уповноваженого.

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Окрім того, фахівці також виявили, що на телебаченні немає реклами недержавною мовою, збільшилася кількість озвучених українською мовою програм, які раніше транслювалися російською, усі художні фільми транслюються лише державною.

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Водночас, перебуваючи у прямому ефірі, представники органів влади та місцевого самоврядування дотримуються вимог мовного законодавства.

Попри це інформаційний простір досі залишається частково двомовним, зауважив Тарас Кремінь.

"Російська мова є в новинних сюжетах з коментарями свідків подій, документальних проєктах про війну, у яких військові та волонтери дають інтерв'ю, а також у програмах, спрямованих на розвінчування російської пропаганди тощо", – пояснив мовний омбудсмен.

Водночас моніторинг виявив і неприємні тенденції – на новозареєстрованому телеканалі "СВІТЛО" програми транслювалися лише російською мовою без озвучення чи субтитрування українською. Йдеться про "Реальний секс" з Юлією Гайворонською та "BeHappy з Мариною Романенко".

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Також зафіксовано трансляцію програм з російськомовними коментарями без перекладу чи субтитрів. Зокрема це стосується:

"Квартал TV" (програма "Бункер");

"С-Можливо все!" (програма "У пошуках істини. Щит Ахілла");

"Новий канал" (програма "Знають навіть діти");

"НТН" (програми "Правда життя");

"МИ-УКРАЇНА+" (програма "Прокидайся").

За даними мовного омбудсмена, телеканал ICTV, який створює контент для марафону "Єдині новини" спільно з "Вікна.СТБ", на відміну від інших учасників, подає інформацію російською мовою без озвучування та субтитрування українською.

"Результати моніторингу демонструють позитивну динаміку в утвердженні української мови на телебаченні. Проте режим двомовності, який досі зберігається в телеефірі, викликає занепокоєння. Особливо в умовах війни, коли мова є питанням національної безпеки.

Неприпустимо, що деякі телеканали досі транслюють програми винятково російською мовою або подають російськомовний контент без перекладу чи субтитрування українською. Це підриває зусилля держави щодо захисту інформаційного простору", – наголосив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Раніше ми розповідали, скільки скарг мовний омбудсмен отримав від українців за 2024 рік.