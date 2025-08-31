У Києві сотні людей прийшли попрощатися із загиблими через російську атаку матір'ю та донькою

У Києві попрощалися із 24-річною Надією Галич та її дворічною донькою Ангеліною, які загинули внаслідок масованої атаки росіян на столицю в ніч на 28 серпня.

Провести в путь матір та доньку пройшли кілька сотень людей, повідомляє "Суспільне. Київ".

Серед присутніх на прощанні – жителі зруйнованого у Дарницькому районі будинку, сусіди, рідні, друзі та однокласники загиблої Надії. Дівчина навчалася в Київському фаховому коледжі туризму та готельного господарства, а в жовтні 2022 року народила доньку.

Колишня класна керівниця Наталія розповіла, що Надія була хорошою ученицею. Педагогиня каже: вона була веселою та доброзичливою людиною і любила свою молодшу сестру.

"Надюшка була дуже світлою і доброю людиною. Вона всі допомагала. Виросла на моїх очах. Про неї не можна було сказати жодного поганого слова", – поділилася жителька сусіднього будинку Людмила.

Поблизу пошкодженого внаслідок атаки будинку кияни створили імпровізований меморіал, куди, крім квітів, приносять іграшки.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня Росія завдала масованого удару по містах України, застосувавши 629 засобів повітряного нападу. Руйнувань зазнали житлові багатоповерхівки в Києві, зокрема в Дніпровському районі, де атака знищила один із під’їздів.

У столиці загинув 21 дорослий та четверо дітей. Десятки людей отримали поранення.