Знайшли кохання на роботі: що відомо про пару з Житомирщини, яка загинула від обстрілу Києва

23 червня у Києві внаслідок комбінованого удару загинуло подружжя з Житомирщини – Володимир Мосєйчук та Анна Павлік.

Працівники компанії Dormeo, де подружжя познайомилося, поділилися спогадами про загиблих.

"Володимир був серцем команди – добрим, турботливим, завжди готовим допомогти. Він вмів створити атмосферу підтримки та довіри навколо себе.

Саме тут, у компанії, він зустрів своє кохання – Анну", – йдеться у дописі.

Володимир Мосєйчук Фото: Dormeo Україна

РЕКЛАМА:

За даними з соцмереж Володимира, він народився у селищі Нові Білокоровичі на Житомирщині, а навчався у Київському національному економічному університеті імені В. Гетьмана.

Чоловік приєднався до команди компанії Dormeo у січні 2016 року ще студентом. Він пройшов шлях від комерційного агента до керівника відділу з колективом понад 50 людей.

Анна Павлік Фото: Dormeo Україна

Анна Павлік закінчила ліцей номер 1 Житомира, вступила до університету, а потім також прийшла працювати у Dormeo, де й познайомилася з коханим.

Колеги згадують, що дівчина "вміла зігріти кожного, хто опинявся поруч".

"Дівчина була мов промінчик сонця – тепла, усміхнена, щира. Її чарівну усмішку можна й досі побачити на наших сторінках – вона брала участь у фотосесіях компанії, і залишиться в нашій пам’яті назавжди", – пише компанія.

Останнім часом Анна працювала ресерчеркою креативної агенції Havas Media Ukraine.

"Анна була не лише талановитим фахівцем, а й відкритою, світлою людиною, яку щиро любили і цінували в команді. Її загибель – це невимовний біль і шок для всіх, хто її знав", – написали її колеги.

Нагадаємо, 23 червня Росія завдала комбінованого удару по Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах Києва.

Наразі відомо про 9 загиблих у Шевченківському районі, серед них – 11-річна дівчинка та її мати.