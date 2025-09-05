"Відповідаю в тому тоні, в якому звертаються": керівник "Укрпошти" назвав користувача Х "муд*ком"

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський посварився з користувачами у соцмережі X, які почали скаржитися на умови роботи у компанії. Одного з опонентів він назвав "муд*ком".

Згодом у Telegram-каналі Смілянський зазначив, що не буде просити вибачення за свої висловлювання, оскільки є вільною людиною.

3 вересня у мережі X очільник "Укрпошти" відповів на допис, опублікований ще 24 грудня 2024 року:

"Такий потужний менеджер Смілянський, що на моєму відділенні "Укрпошти" можуть звільнити листоношу, бо не виконано план з підписок".

На це Смілянський відповів, що це не єдина причина звільнення.

РЕКЛАМА:

"Буде нагода – спитайте у листоноші [про] порушення при виплаті пенсій, наприклад, серед інших питань. А взагалі – коли не виконують план, можна, звісно, нагородити і зарплату підняти", – зазначив він.

Згодом до діалогу приєднався інший користувач, який зазначив, що робота листоноші – доставляти посилки, а пенсії краще переводити на картки. Він назвав очільника "Укрпошти" "відірваним від реальності та вдався до грубих слів на його адресу.

"Та ні – це ти довбень, відірваний від реальності. Ти був в селах? Ти був у прифронтових зонах? Де ти цю картку можеш собі вставити в то місто, яке в тебе замість голови.

Ти знаєш, що лише 4% населених пунктів України мають банк чи банкомат? Ти знаєш, як люди мають до найближчого банкомату дістатись? Ти знаєш, як це має зробити людина з інвалідністю? Муд*к", – написав Смілянський.

Також у нього поцікавилися, які зарплати мають листоноші. Як приклад навели дані з Охтирки та Тростянця, що на Сумщині. Там такі працівники отримують 8 тисяч гривень.

"А який ринок зараз зарплат в Охтирці? Як там економіка? І це, до речі, базовий оклад +5% від продажів, 3 гривні з кожної премії, 125 гривень за кожного нового пенсіонера і тому подібне. Тобто хто як працює, той так має", – запевнив Смілянський.

Згодом один з користувачів написав під коментарем директора "Укрпошти", що той "кучеряво з людьми базарить", а також назвав його "фраєром".

Через резонанс, який спричинила перепалка в X, Смілянський у своєму Telegram-каналі прокоментував ситуацію. Він заявив, що "несподівано став зіркою соцмереж, бо послав одного хама".

Очільник "Укрпошти" заявив, що молоді люди, особливо на X, "вважають нормою самореалізуватися, обкладаючи матюками відомих людей".

Також він додав, що їх не оминуло "паливо популізму", нібито "тарифи мають бути низькими, якість (як і зарплати) – високими, а за невиконання завдань жодного не можна звільняти".

"Я точно не про популізм, світ рожевих поні та "підстав другу щоку". Я завжди відповідаю в тому тоні, в якому до мене звертаються. [...] Я провів дитинство на Одещині, гравець у футбольній команді, тож зі знанням неформального жаргону в мене все ок.

[...] Якщо людина – мудак, хтось має їй про це сказати. Бо інакше вона йтиме по життю, не знаючи діагнозу. Вибачатися я ні за що не буду. Я не лише керівник, а ще й вільна людина у вільній країні, де йде війна, і життя може бути надто коротким, щоб зберегти свої реальні емоції", – наголосив Ігор Смілянський.

Також він подякував за слова підтримки та зазначив, що надалі відповідатиме саме так – "особисто, без піар-команди". І додав, що телефон у нього не заберуть.

Раніше ми розповідали, що на початку 2025 року Тернопільський медичний університет звинуватив "Укрпошту" у втраті цінних документів студентів-іноземців. Натомість підприємство компенсувало вартість кореспонденції – 109 гривень.

Після цього випадку "Укрпошта" заявила, що почала службове розслідування.