В "Укрпошті" прокоментували втрату документів Тернопільського медуніверситету

У Національного оператора поштового зв'язку повідомили, що розшукують лист Тернопільського медуніверситету з документами іноземних студентів.

Про це йдеться у відповіді "Укрпошти" на запит "Громадського".

У поштовій компанії зазначили, що лист розшукують по всьому маршруту слідування в усіх підрозділах, перевіряють статуси у логістичній системі тощо.

В "Укрпошті" також додали, що Відділ поштової безпеки розпочав службове розслідування. Про його результати повідомлять згодом.

За законодавством, за втрату відправлень без оголошеної цінності передбачено відшкодування вартості послуги поштового зв’язку та штраф у розмірі 100% вартості такої послуги. У компанії зазначають, що переказали компенсацію ще 7 січня.

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Нагадаємо, Тернопільський медичний університет звинуватив "Укрпошту" у втраті документів, які надіслали рекомендованим листом з підтвердженням.

Трекінг показував, що лист все ще в Тернополі, але працівники не можуть його знайти.