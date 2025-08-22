Одному з братів Менендесів, які вбили батьків, відмовили в достроковому звільненні з тюрми

У США відбулося історичне слухання у справі братів Менендесів – 57-річного Лайла і 54-річного Еріка, довічно засуджених за вбивство своїх батьків у 1989-му.

Попри появу нових свідчень, які можуть помʼякшити провину братів, суддя відмовив молодшому брату Еріку Менендесу в умовно-достроковому звільненні з тюрми на три роки, повідомляють The Washington Post та Associated Press.

Адвокатська команда Еріка Менендеса не може подати апеляцію на це рішення. Водночас слухання щодо старшого брата Лайла Менендеса в суді проведуть окремо.

Комісар Роберт Бартон зазначив, що головною причиною рішення була не серйозність злочину, а поведінка Менендеса у в’язниці.

Комісія з умовно-дострокового звільнення врахувала порушення Еріком тюремних правил, зокрема ймовірні співпрацю з тюремною бандою, купівлю наркотиків, користування мобільним телефоном та участь у податковій афері.

Ще перед слуханням родина Менендесів подякувала всім, хто писав листи на підтримку братів, адже це спонукало суд Лос-Анджелеса розпочати перегляд справи. Дізнавшись рішення комісії, родичі братів заявили, що розчаровані.

Водночас прокуратура округу Лос-Анджелес заявила, що вітає рішення комісії не надавати Еріку Менендесу умовно-дострокового звільнення та похвалила членів комісії, що вони "не піддалися суспільному тиску".

"Це рішення відновлює справедливість для Хосе та Кітті Менендес – жертв жорстоких убивств, скоєних їхніми синами 20 серпня 1989 року", – сказали у прокуратурі.

Нагадаємо, Ерік та Лайл відбувають довічне ув’язнення за вбивство своїх батьків Хосе та Кітті Менендесів у заможному місті Беверлі-Хіллз з 1990 року.

У 1989 молодики застрелили батька й матір, обставивши це як напад зловмисників, але поліція викрила їх.

Також Ерік зізнався у вбивстві під час сеансів зі своїм психологом, пояснивши свої дії бажанням звільнитися від контролю токсичного батька.

Підозру викликав і розкішний стиль життя, який почали вести Менендеси, отримавши страхові виплати за життя батька.

Справа привернула увагу всього світу у 2024 році, коли на платформі Netflix вийшов серіал "Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендесів".

У документальному серіалі вперше настільки детально висвітлили показання братів Менендесів про ймовірне фізичне та сексуальне насильство, якого вони зазнавали у дитинстві.

Справа Менендесів також стала політичним інструментом під час осінніх виборів окружного прокурора Лос-Анджелеса. Попередній головний прокурор округу Джордж Гаскон попросив, щоб братам змінили вирок, але згодом програв вибори Натану Гохману.

Нохман пообіцяв переглянути справу, та вже у березні попросив суд відкликати клопотання свого попередника.

У травні 2025 року братам Менендесам все ж переглянули вирок, змінивши довічний термін на 50 років увʼязнення. Зауважимо, що брати уже провели за ґратами 35 років.

Родина Менендесів загалом підтримувала братів, стверджуючи, що вони застрелили маму й тата у межах самозахисту, бо зазнавали фізичного та сексуального насильства з боку глави сімейства.

Але прокурори на суді заявили, що брати вбили своїх батьків заради фінансової вигоди, вказуючи на їхні розкішні витрати після злочину.

Адвокати братів заявили, що мають нові докази, зокрема лист, у якому Ерік Менендес описував насильство з боку батька за кілька місяців до вбивства. Та сторона обвинувачення сумнівається у тому, що Ерік і Лайл виправилися.