Кияни просять перейменувати одну з вулиць на честь загиблого розвідника з "Азову"

Кияни підписали петицію щодо перейменування вулиці Герцена на честь командира загону розвідки "Азову" Василя Копаня з позивним "Незнайка", який загинув 8 вересня 2024 року.

Петицію на сайті Київської міськради створила співзасновниця Асоціації родин захисників "Азовсталі" Юлія Федосюк.

Менш ніж за добу звернення набрало 6 тисяч підписів, а отже його має розглянути міська влада.

"У Шевченківському районі Києва одна з вулиць має ім'я російського політичного діяча Олександра Герцена. Незважаючи на те, що Герцен послідовно виступав за незалежність України, вважаю, що сьогодні є необхідність вшанування пам'яті воїнів, які віддали за Україну свої життя – зокрема вулиці українських міст мають носити їхні імена", – написала Юлія Федосюк.

Василь Копань ("Незнайка") – підполковник, командир загону розвідки 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, орденом Богдана Хмельницького III ступеня, нагрудними знаками МВС.

ВІДЕО ДНЯ

"Незнайка" долучився до "Азову" у віці 18 років. Пройшов шлях від солдата до підполковника, від рядового піхотинця до командира елітного підрозділу.

Брав участь у Широкинській наступальній операції, а у 2019 році 8 місяців тримав оборону в районі Світлодарської дуги.

"Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році у складі групи спецпризначення полку "Азов" брав участь в обороні Маріуполя, виконуючи надскладні операції. Після гибелі попереднього командира під час оборони міста, узяв на себе командування групою спецпризначення "Азову".

Під його командуванням проводилися рейди глибинної розвідки, диверсії в глибокому тилу ворога, а також вигадливі спецоперації, деталі яких ще належить дізнатися громадськості", – розповіли в Асоціації родин захисників "Азовсталі".

"Незнайка" пройшов російський полон і повернувся у вересні 2022 року. Після короткої реабілітації знову став у стрій, воював на Запорізькому напрямку.

Влітку 2023 року розвідник брав участь у контрнаступі на Оріхівському напрямку, опісля – в оборонних та наступальних діях у Серебрянському лісництві.

"Попри звання та посаду, до останнього лишався бойовим командиром і живим взірцем для побратимів, оскільки сам ходив на завдання пліч-о-пліч із бійцями", – йдеться у петиції.

Василь загинув 8-го вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання. Йому було 28 років.

Нагадаємо, раніше кияни просили перейменувати вулицю Перемишльську на честь полеглого комбата "Азову", киянина Олега Мудрака ("Сухаря"). Також підписи набрала петиція про перейменування вулиці Волго-Донської на честь загиблого військового й активіста Павла Петриченка.