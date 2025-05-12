"Честь професії": 6 матеріалів журналістів УП потрапили до фіналу конкурсу

Журі та відбіркова комісія українського конкурсу професійної журналістики "Честь професії" оголосили шортліст фіналістів у 6 основних номінаціях. Серед них є матеріали журналістів "Української правди", "Української правди. Життя" та "Економічної правди".

Цьогоріч фіналістів обирали серед 1115 поданих робіт, розповіли на сторінці конкурсу у Facebook.

Матеріали журналістів проєктів "Української правди" опинилися у таких основних номінаціях:

Спеціальну номінацію за "Найкращий матеріал на тему прав жінок, дотримання гендерної рівності" від ГО "Жінки в медіа" отримав матеріал "Без жінок стало неможливо видобувати вугілля". День з життя шахти на Західному Донбасі" журналісток Богдани Гордійчук та Анастасії Дячкіної, фото – Дмитра Ларіна ("Економічна правда").

Нагадаємо, у 2024 році матеріали журналістів редакції "Української правди" були переможцями конкурсу "Честь професії".

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Цьогоріч переможців оголосять 29 травня.