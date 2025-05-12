"Честь професії": 6 матеріалів журналістів УП потрапили до фіналу конкурсу
Журі та відбіркова комісія українського конкурсу професійної журналістики "Честь професії" оголосили шортліст фіналістів у 6 основних номінаціях. Серед них є матеріали журналістів "Української правди", "Української правди. Життя" та "Економічної правди".
Цьогоріч фіналістів обирали серед 1115 поданих робіт, розповіли на сторінці конкурсу у Facebook.
Матеріали журналістів проєктів "Української правди" опинилися у таких основних номінаціях:
- "Найкращий репортаж" – "Не треба мені нікуди, у мене діти на тій стороні. Я їх три роки не бачила". Евакуація з-під Курахового в репортажі УП", автори – журналістка та воєнна кореспондентка УП Ольга Кириленко та Богдан Лук'яненко;
- "Найкращий воєнний репортаж" – "250 КАБів менше ніж за тиждень, або Стабілізація фронту. Репортаж з-під Липців", автори – журналіст Дмитро Кузубов та фотограф Павло Дорогой;
- "Найкраща аналітика" – "У системі ще понад 25 тисяч дітей. Чому інтернати досі не реформовані?", авторка – журналістка Анастасія Дзюбак ("Українська правда. Життя");
- "Найкраще розслідування" – "Він прийшов знову. Зґвалтування під час війни. Називаємо імена військових рф", автори – Олеся Біда, режисер та режисер монтажу Максим Якобчук, ресерчер Костянтин Нечипоренко, журналістка Мирослава Чаюн, редакторка Євгенія Моторевська, "Українська правда", розслідування The Kyiv Independent. А також "Тіньовий флот. Як Росія попри санкції продовжує везти нафту в Європейський Союз", автори – журналіст Михайло Ткач, режисер Андрій Ігнатенко, оператор Ярослав Бондаренко, звукорежисер Дмитро Волковинський, "Українська правда".
Спеціальну номінацію за "Найкращий матеріал на тему прав жінок, дотримання гендерної рівності" від ГО "Жінки в медіа" отримав матеріал "Без жінок стало неможливо видобувати вугілля". День з життя шахти на Західному Донбасі" журналісток Богдани Гордійчук та Анастасії Дячкіної, фото – Дмитра Ларіна ("Економічна правда").
Нагадаємо, у 2024 році матеріали журналістів редакції "Української правди" були переможцями конкурсу "Честь професії".
Цьогоріч переможців оголосять 29 травня.