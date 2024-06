Конкурс "Честь професії" оголошує переможців 2024 року, серед них – журналісти УП

Конкурс професійної журналістики "Честь Професії" розпочав оголошувати імена переможців 2024 року.

Трансляція 15-ї церемонії нагородження триває на YouTube-каналі Національної асоціації медіа, організатора конкурсу.

У номінації "Найкращий репортаж" цьогоріч перемогли журналісти "Української правди" Ольга Кириленко, Михайло Кригель та Дмитро Ларін з матеріалом "Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300".

У номінації "Найкраще розслідування" перемогли Михайло Ткач та Катерина Каплюк з матеріалом "Батальйон Іспанія". УП навідалась у гості до одеського воєнкома та інших українських мільйонерів".

Спеціальним призом "Надія журналістики" відзначили журналістів "Економічної правди" Богдана Мірошниченка та Дану Гордійчук за матеріал "Війна та корупція на "Антонові". Чи зможе Україна колись відновити будівництво літаків?"

У спеціальній номінації від Наглядової ради конкурсу "За відданість професії за найтяжчих умов" перемогу здобула Настя Станко за матеріал "Це найважчий місяць для нас" – репортаж з Бахмута" для hromadske.ua.

У номінаціях "Найкраще інтерв’ю" та "Найкраще інтервʼю в локальному медіа" переміг матеріал "Про втрати, любов до роботи, війну та Бога – Ігор Гетало" Дарини Сухоніс та редакції "Наше Місто Дніпро".

Спецприз "Найкращий репортаж у локальному медіа" конкурсу "Честь Професії 2024" отримали Яна Стойкова та Юрій Тинний з текстом "Одна родина на все село: як живуть у зруйнованій РФ Білогірці" для "Суспільне. Дніпро".

А журналістки Лутфіє Зудієва та Анна Кравець отримали спецприз "Найкращий аудіоматеріал" за матеріал "Гостра потреба у справедливості", в рамках подкасту "Захисниця. Imayeci" від команди видання "Ґрати".

Матеріал "Я аж крикнула: "Саша!": мати Олександра Мацієвського впізнала свого сина на відео росіян з його розстрілом", авторства Дар’ї Янушкевич та Романа Репи з "Суспільне. Чернігів", отримав спецприз в номінації "Найкраще новинне висвітлення резонансної події в локальному медіа".

А журналісти Марʼян Кушнір і Сергій Нужненко перемогли у номінації "Найкраще новинне висвітлення резонансної події". Журналістів відзначили за матеріал "ЗСУ пішли в контратаку під Бахмутом: перші кадри з поля бою" для "Радіо Свобода".

Приз у номінації "Найкраща аналітика" отримали Наталія Гуменюк та Енн Епплбаум за матеріал "THEY DIDN’T UNDERSTAND ANYTHING, BUT JUST SPOILED PEOPLE’S LIVES" для The Reckoning Project: Ukraine Testifies.

Українська версія матеріалу "Вони нічого не розуміли, просто зіпсували людям життя". Як російські загарбники мучили жителів українських містечок" була опублікована на "Українській правді".

Мар'яну Вербовську та Назарія Тузяка нагородили спецпризом у номінації "Найкраща аналітика в локальному медіа" за матеріал "Ультразвуки смерті" для NGL.media.

Приз у спецномінації "Професійне висвітлення теми психічного здоров’я в медіа" від проєкту Психічне здоров'я для України отримала Олена Лівіцька за матеріал "Обміняли, отямився, солдат" для Reporters.

Спецприз "Найкраще розслідування у локальному медіа" вручають Наталі Онисько та Катерині Родак, журналісткам NGL.media, за матеріал "Сліпа довіра".

Перемогу у номінації "Найкраща публіцистика" отримала Гаяне Авакян за матеріал "Bakhmut, Before It Vanished" для Або (Агенції медійного росту).

Спецпризом "Найкраща публіцистика у локальному медіа" відзначили матеріал "Їх вбили, бо не змогли перемогти на полі бою OLENIVKA 28 -29.07.22". Його авторкою є журналістка Свої.City Ганна Курцановська.





Спеціальний приз у номінації "Найкращий матеріал на тему прав жінок, дотримання гендерної рівності" від ГО "Жінки в медіа" отримали Лутфіє Зудієва та Анна Кравець. Це вже друга їхня нагорода за матеріал "Гостра потреба у справедливості", створений в рамках подкасту "Захисниця. Imayeci" для видання "Ґрати".

Переможницею спецномінації "Журналістський внесок у ментальний розвиток українського суспільства" імені Наталії Луговської від Асоціації політичних психологів України стала Іванна Скиба-Якубова – авторка матеріалу "Мовчати, аби потім змогти говорити" (Лівий Берег – LB.UA).

Перемогу у спеціальній номінації "Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів та журналістської етики під час війни" отримала Наталія Гуменюк. Комісія з журналістської етики високо оцінила її матеріал "Порада зупинитися звучить як насмішка" для Лабораторії журналістики суспільного інтересу.

Нагадаємо, раніше у шортлист фіналістів потрапили 5 матеріалів "Української правди". Зокрема, на спецномінацію "Найкращий матеріал на тему прав жінок, дотримання ґендерної рівності" від "Жінки в медіа" претендував текст Анастасії Пої "Красива жінка, лясну її по попі". Що робити у випадку сексуальних домагань у війську" для "УП. Життя".