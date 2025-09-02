10 найкращих вчителів: премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила фіналістів 2025 року
Національна премія для вчителів Global Teacher Prize Ukraine оголосила імена десятьох фіналістів 2025 року.
Цьогоріч організатори отримали близько 3000 анкет і номінацій, повідомляє "Освіторія медіа".
До переліку найкращих потрапили, зокрема, вчитель біології та екології з Харкова Руслан Шаламов, вчитель історії із Володимира Волинської області Олександр Тарасюк, вчителька мистецтва зі Львова Юлія Ометюх та інші.
Хто потрапив у десятку фіналістів
Юлія Ометюх
Учителька мистецтва та мама чотирьох дітей створює простір, де кожен може бути собою. Через театр і вокал вона допомагає дітям знайти голос, розкрити таланти й долучатися до добрих справ, зокрема – благодійних проєктів на підтримку ЗСУ.
Юрій Пахомов
Учитель хімії Юрій Пахомов відкрито говорить про власну дислексію й доводить учням: труднощі не обмежують можливостей. Його уроки перетворюють науку на дію – від AR-дослідів до проєктів, що збирають сотні тисяч гривень для ЗСУ.
Руслан Шаламов
Руслан Шаламов – учитель біології та заслужений педагог України. Його учень здобув «срібло» на Міжнародній олімпіаді, десятки випускників працюють у провідних університетах світу, а сам він створює підручники та навчає вчителів по всій країні.
Людмила Сакович
Пані Людмила – вчителька, яка зробила польську однією з найпопулярніших мов у Львові. Її учні створюють проєкти й волонтерські ініціативи, а вона ділиться досвідом з колегами та робить школу простором довіри й стійкості навіть у часи війни.
Катерина Роботницька
Катерина Роботницька перетворює уроки української на TED-конференції, квести й подкасти. Створила онлайн-посібник для дітей із ТОТ "Солов’їне шоу" з мільйонами переглядів. Її головний здобуток – слова учнів: "Завдяки вам я полюбила українську".
Наталія Власова
Наталія Власова – вчителька історії й директорка ліцею в Дніпрі, авторка підручників НУШ. Під час війни веде уроки навіть в укритті, ділиться досвідом у своєму блозі та має "історичну рубрику" на ДніпроTV.
Костянтин Кравчук
Костянтин Кравчук залишив університет, щоб під час війни бути ближче до школярів. Він поєднує акварель і графіку з цифровими інструментами, вчить дітей працювати з Photopea, Inkscape та ШІ. Для нього головне – щоб учні вірили у власний талант.
Андрій Стецюк
Учні Андрія Стецюка моделюють на 3D-принтері Черкаський замок, шиють слов’янський одяг і створюють мультфільми. Його команда KiborgsUA з робототехніки виграє на міжнародних конкурсах, а наукові роботи школярів стають першим кроком до професії.
Олександр Тарасюк
Пан Олександр понад 30 років у класі. Його учні перемагають на олімпіадах і конкурсах, запускають соціальні проєкти й навіть власні бізнеси. Для нього головне – не титули, а команда дітей, які вірять у зміни й діють тут і зараз.
Євгеній Атамасенко
Євгеній Атамасенко понад 30 років викладає хімію й робить її живою: з учнями досліджує Дніпро, створює екологічні засоби й 3D-моделі молекул. Його проєкти виходили на міжнародний рівень, а вихованці стають лікарями, екологами та науковцями.
Народне опитування триватиме до 1 жовтня, а переможець отримає освітню подорож. У вересні всі фіналісти вирушать до асесмент-центру, де журі оцінюватиме їхню майстерність упродовж двох днів.
Головного переможця оголосять 4 жовтня, у Всесвітній день учителя – він отримає 1 мільйон гривень на власний освітній проєкт.
