10 найкращих вчителів: премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила фіналістів 2025 року

Визначили найкращих вчителів в Україні, які претендують на здобуття головного призу національної премії Global Teacher Prize Ukraine

Національна премія для вчителів Global Teacher Prize Ukraine оголосила імена десятьох фіналістів 2025 року.

Цьогоріч організатори отримали близько 3000 анкет і номінацій, повідомляє "Освіторія медіа".

До переліку найкращих потрапили, зокрема, вчитель біології та екології з Харкова Руслан Шаламов, вчитель історії із Володимира Волинської області Олександр Тарасюк, вчителька мистецтва зі Львова Юлія Ометюх та інші.

Хто потрапив у десятку фіналістів

Юлія Ометюх

Учителька мистецтва та мама чотирьох дітей створює простір, де кожен може бути собою. Через театр і вокал вона допомагає дітям знайти голос, розкрити таланти й долучатися до добрих справ, зокрема – благодійних проєктів на підтримку ЗСУ.

Юлія Ометюх Фото: Освіторія

Юрій Пахомов

Учитель хімії Юрій Пахомов відкрито говорить про власну дислексію й доводить учням: труднощі не обмежують можливостей. Його уроки перетворюють науку на дію – від AR-дослідів до проєктів, що збирають сотні тисяч гривень для ЗСУ.

Юрій Пахомов Фото: Освіторія

Руслан Шаламов

Руслан Шаламов – учитель біології та заслужений педагог України. Його учень здобув «срібло» на Міжнародній олімпіаді, десятки випускників працюють у провідних університетах світу, а сам він створює підручники та навчає вчителів по всій країні.

Руслан Шаламов Фото: Освіторія

Людмила Сакович

Пані Людмила – вчителька, яка зробила польську однією з найпопулярніших мов у Львові. Її учні створюють проєкти й волонтерські ініціативи, а вона ділиться досвідом з колегами та робить школу простором довіри й стійкості навіть у часи війни.

Людмила Сакович Фото: Освіторія

Катерина Роботницька

Катерина Роботницька перетворює уроки української на TED-конференції, квести й подкасти. Створила онлайн-посібник для дітей із ТОТ "Солов’їне шоу" з мільйонами переглядів. Її головний здобуток – слова учнів: "Завдяки вам я полюбила українську".

Катерина Роботницька Фото: Освіторія

Наталія Власова

Наталія Власова – вчителька історії й директорка ліцею в Дніпрі, авторка підручників НУШ. Під час війни веде уроки навіть в укритті, ділиться досвідом у своєму блозі та має "історичну рубрику" на ДніпроTV.

Наталія Власова Фото: Освіторія

Костянтин Кравчук

Костянтин Кравчук залишив університет, щоб під час війни бути ближче до школярів. Він поєднує акварель і графіку з цифровими інструментами, вчить дітей працювати з Photopea, Inkscape та ШІ. Для нього головне – щоб учні вірили у власний талант.

Костянтин Кравчук Фото: Освіторія

Андрій Стецюк

Учні Андрія Стецюка моделюють на 3D-принтері Черкаський замок, шиють слов’янський одяг і створюють мультфільми. Його команда KiborgsUA з робототехніки виграє на міжнародних конкурсах, а наукові роботи школярів стають першим кроком до професії.

Андрій Стецюк Фото: Освіторія

Олександр Тарасюк

Пан Олександр понад 30 років у класі. Його учні перемагають на олімпіадах і конкурсах, запускають соціальні проєкти й навіть власні бізнеси. Для нього головне – не титули, а команда дітей, які вірять у зміни й діють тут і зараз.

Олександр Тарасюк Фото: Освіторія

Євгеній Атамасенко

Євгеній Атамасенко понад 30 років викладає хімію й робить її живою: з учнями досліджує Дніпро, створює екологічні засоби й 3D-моделі молекул. Його проєкти виходили на міжнародний рівень, а вихованці стають лікарями, екологами та науковцями.

Євгеній Атамасенко Фото: Освіторія

Народне опитування триватиме до 1 жовтня, а переможець отримає освітню подорож. У вересні всі фіналісти вирушать до асесмент-центру, де журі оцінюватиме їхню майстерність упродовж двох днів.

Головного переможця оголосять 4 жовтня, у Всесвітній день учителя – він отримає 1 мільйон гривень на власний освітній проєкт.

Раніше ми розповідали про фіналістів загальнонаціонального освітнього конкурсу 2024 року.