Усі розділи
Підтримати УП

10 найкращих вчителів: премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила фіналістів 2025 року

Вікторія Швець — 2 вересня, 18:29
10 найкращих вчителів: премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила фіналістів 2025 року
Визначили найкращих вчителів в Україні, які претендують на здобуття головного призу національної премії Global Teacher Prize Ukraine
Фото: Global Teacher Prize Ukraine

Національна премія для вчителів Global Teacher Prize Ukraine оголосила імена десятьох фіналістів 2025 року.

Цьогоріч організатори отримали близько 3000 анкет і номінацій, повідомляє "Освіторія медіа".

До переліку найкращих потрапили, зокрема, вчитель біології та екології з Харкова Руслан Шаламов, вчитель історії із Володимира Волинської області Олександр Тарасюк, вчителька мистецтва зі Львова Юлія Ометюх та інші.

Хто потрапив у десятку фіналістів

Юлія Ометюх

Учителька мистецтва та мама чотирьох дітей створює простір, де кожен може бути собою. Через театр і вокал вона допомагає дітям знайти голос, розкрити таланти й долучатися до добрих справ, зокрема – благодійних проєктів на підтримку ЗСУ.

Юлія Ометюх
Юлія Ометюх
Фото: Освіторія
РЕКЛАМА:

Юрій Пахомов

Учитель хімії Юрій Пахомов відкрито говорить про власну дислексію й доводить учням: труднощі не обмежують можливостей. Його уроки перетворюють науку на дію – від AR-дослідів до проєктів, що збирають сотні тисяч гривень для ЗСУ.

Юрій Пахомов
Юрій Пахомов
Фото: Освіторія

Руслан Шаламов

Руслан Шаламов – учитель біології та заслужений педагог України. Його учень здобув «срібло» на Міжнародній олімпіаді, десятки випускників працюють у провідних університетах світу, а сам він створює підручники та навчає вчителів по всій країні.

Руслан Шаламов
Руслан Шаламов
Фото: Освіторія

Людмила Сакович

Пані Людмила – вчителька, яка зробила польську однією з найпопулярніших мов у Львові. Її учні створюють проєкти й волонтерські ініціативи, а вона ділиться досвідом з колегами та робить школу простором довіри й стійкості навіть у часи війни.

Людмила Сакович
Людмила Сакович
Фото: Освіторія

Катерина Роботницька

Катерина Роботницька перетворює уроки української на TED-конференції, квести й подкасти. Створила онлайн-посібник для дітей із ТОТ "Солов’їне шоу" з мільйонами переглядів. Її головний здобуток – слова учнів: "Завдяки вам я полюбила українську".

Катерина Роботницька
Катерина Роботницька
Фото: Освіторія

Наталія Власова

Наталія Власова – вчителька історії й директорка ліцею в Дніпрі, авторка підручників НУШ. Під час війни веде уроки навіть в укритті, ділиться досвідом у своєму блозі та має "історичну рубрику" на ДніпроTV.

Наталія Власова
Наталія Власова
Фото: Освіторія

Костянтин Кравчук

Костянтин Кравчук залишив університет, щоб під час війни бути ближче до школярів. Він поєднує акварель і графіку з цифровими інструментами, вчить дітей працювати з Photopea, Inkscape та ШІ. Для нього головне – щоб учні вірили у власний талант.

Костянтин Кравчук
Костянтин Кравчук
Фото: Освіторія

Андрій Стецюк

Учні Андрія Стецюка моделюють на 3D-принтері Черкаський замок, шиють слов’янський одяг і створюють мультфільми. Його команда KiborgsUA з робототехніки виграє на міжнародних конкурсах, а наукові роботи школярів стають першим кроком до професії.

Андрій Стецюк
Андрій Стецюк
Фото: Освіторія

Олександр Тарасюк

Пан Олександр понад 30 років у класі. Його учні перемагають на олімпіадах і конкурсах, запускають соціальні проєкти й навіть власні бізнеси. Для нього головне – не титули, а команда дітей, які вірять у зміни й діють тут і зараз.

Олександр Тарасюк
Олександр Тарасюк
Фото: Освіторія

Євгеній Атамасенко

Євгеній Атамасенко понад 30 років викладає хімію й робить її живою: з учнями досліджує Дніпро, створює екологічні засоби й 3D-моделі молекул. Його проєкти виходили на міжнародний рівень, а вихованці стають лікарями, екологами та науковцями.

Євгеній Атамасенко
Євгеній Атамасенко
Фото: Освіторія

Народне опитування триватиме до 1 жовтня, а переможець отримає освітню подорож. У вересні всі фіналісти вирушать до асесмент-центру, де журі оцінюватиме їхню майстерність упродовж двох днів.

Головного переможця оголосять 4 жовтня, у Всесвітній день учителя – він отримає 1 мільйон гривень на власний освітній проєкт.

Раніше ми розповідали про фіналістів загальнонаціонального освітнього конкурсу 2024 року.

Читайте також :
Найкращий учитель країни: оголосили переможця премії Global Teacher Prize Ukraine
Реклама:

Головне сьогодні