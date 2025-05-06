В Україні призначили нову представницю Уповноваженого з прав дитини: що про неї відомо

В Україні призначили нову представницю Уповноваженого з прав дитини. Нею стала Оксана Червякова, яка раніше була представницею омбудсмена на Харківщині.

Про це 6 травня повідомили в Офісі омбудсмена України.

На цій посаді Оксана Червякова працюватиме над змінами до законодавства, братиме участь у моніторингових візитах для перевірки дотримання прав дитини.

Також вона працюватиме у Центрі захисту прав дитини – опікуватиметься неповнолітніми, які були повернуті з тимчасово окупованих Росією територій та самої РФ.

"Представниця взаємодіятиме з громадськістю, представниками міжнародних організацій та держорганів. Окрім цього, за дорученням Уповноваженого вона має право направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у разі виявлення порушень прав дитини", – зазначив він.

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Відомо, що до цього Оксана Червякова працювала регіональною представницею Уповноваженого на Харківщині з осені 2023 року.

На сайті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого зазначено, що вона є доценткою, кандидаткою юридичних наук. У 2018 році захистила дисертацію "Адміністративно-правове забезпечення захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності в Україні".

За інформацією "Суспільного", станом на 2023 рік вона викладала дисципліну "Воєнні злочини як порушення міжнародного гуманітарного права", а також досліджувала питання гендерної рівності в оборонній сфері та питання гендерно зумовленого сексуального насильства.

На своїй сторінці у Facebook Оксана Червякова зазначила, що сподівається бути "корисною країні у цей складний час".

"Чи знаєте ви що таке щастя? Я от знаю: це бути на своєму місці. Щаслива бути частиною команди Офісу Омбудсмана України. З сьогодні офіційно перший робочий день на новій посаді", – написала вона.

На цій посаді Оксана Червякова замінила Ірину Суслову, яка працювала з травня 2023 року. На своєму Facebook Ірина Суслова подякувала за роботу та додала, що "у разі потреби залишається поруч".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про скандал, пов’язаний з призначенням мовного омбудсмена.