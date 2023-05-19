Уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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19 травня 2023

Урядовці внесли зміни до постанови Кабінету міністрів щодо добровільної відмови від наукового ступеня.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 19 травня, повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.  

Зміни внесли до постанови Кабміну "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)", зокрема, у частині добровільної відмови від наукового ступеня.

Перший заступник міністра освіти Андрій Вітренко у коментарі "УП. Життя" розповів, що таким чином уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня, якого раніше не було.  

Фото: AntonMatyukha/Depositphotos

"Ці зміни на рівні нормативно-правового акту можуть впорядкувати механізм добровільної відмови від наукового ступеня. 

Людина пише на ім’я міністра заяву, відповідно пункту 52 порядку присудження наукових ступенів, завіряє її нотаріально, передає до МОН, яке протягом 10 днів видає наказ про позбавлення наукового ступеня", – каже Вітренко. 

Зазначається, що зміни внесли з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності". 

Нагадаємо, після того, як науковці знайшли нові епізоди плагіату у дисертації міністра освіта, Лісовий сказав, що має "нульову толерантність" до плагіату й у разі підтвердження цього факту відмовиться від наукового ступеня.   

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