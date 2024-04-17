Після Лісового та Бабака жоден в країні не відмовився від наукового ступеня

Жодна людина в Україні не скористалася можливістю добровільної відмови від наукового ступеня після міністра освіти і науки Оксена Лісового та голови Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака.

Про це "УП.Життя" повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України у відповідь на запит.

Уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня у травні 2023 року.

"Наразі (станом на 15 квітня 2024 року) більше людей не висловлювали наміру відмовлятися від наукових ступенів, відповідно Міністерство освіти і науки України не опрацьовує таких рішень", – констатували у МОН.

У відомстві також нагадали алгоритм відмови від ступеня. Для цього потрібно подати у МОН заяву у довільній формі, засвідчену нотаріально. Протягом десяти робочих днів із дня надходження заяви відомство скасовує рішення відповідної ради та визнає диплом недійсним, про що видається наказ, який розміщується на сайті МОН.

"Такий механізм добровільної відмови від наукового ступеня дозволяє сформувати нову культуру академічної доброчесності та позбутися формальних статусів без підтвердження практичною діяльністю особи", – вважають у МОН.

Зауважимо, що за минулий рік у багатьох освітян виявляли плагіат. Серед них, зокрема, ректор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Володимир Онищенко, директор Інституту модернізації змісту освіти МОН Євген Баженков, ексміністр освіти і науки Сергій Шкарлет, у дисертації якого НАЗЯВО остаточно підтвердило плагіат, доцент кафедри української філософії та культури КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат філософських наук Василь Семикрас тощо. Цей перелік не вичерпний, однак ніхто із зазначених осіб не відмовився від ступеня.

Коментуючи цю тенденцію в інтерв’ю для "УП. Життя", Оксен Лісовий заявив, що "це проблема, яка перебуває не в юридичній, а у культурній площині" і додав, що йому відомо про наміри деяких осіб відмовитися від своїх ступенів. Проте конкретних імен міністр тоді не назвав.

"Сьогодні ми пропонуємо можливість (відмовитися від ступеня – ред.) для тих людей, які розуміють, що у них є проблема з доброчесністю і вони хочуть вийти з цього статусу. Добровільно, самостійно і чесно.

Користуються цим люди? Тут питання. Я думаю, коли ми виведемо принципи культури академічної доброчесності на належний рівень, багато хто використає цю можливість", – заявив очільник МОН.

Зазначимо, наразі на законодавчому рівні не врегульовано питання повернення доплат за науковий ступінь.