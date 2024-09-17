Омбудсмен: Близько 40% повернених з полону – особи, яких вважали зниклими безвісти

Майже 40% осіб, яких Україні вдалося повернути з російського полону, – це ті, хто мав статус зниклих безвісти за особливих обставин і їхнє утримання в РФ не було підтверджене Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Про це Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив під час зустрічі з родини військовополонених і зниклих безвісти.

"Для нас немає юридичної відмінності між ними та тими, хто має статус військовополонених. Ми щоденно докладаємо зусиль, щоб повернути кожного і кожну", – зазначив омбудсмен.

Нагадаємо, військовослужбовців вважають зниклим безвісти, якщо він не повернувся після виконання бойового завдання, його статус полоненого не підтвердили або ні побратими, ні родичі не отримали його тіла.

Навіть якщо побратими були свідками взяття в полон, боєць має статус зниклого безвісти, поки іншу інформацію не підтвердить Міжнародний комітет Червоного Хреста чи інше джерело.

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Крім того, особисті дані про воїна, які має військова частина, можуть відрізнятися від відомостями про нього в Координаційному штабі або інших державних органах.

Натомість підтверджений чи не підтверджений статус "полоненого" не впливає на процеси обмінів.

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Раніше Дмитро Лубінець заявляв, що в російському полоні перебувають понад 14 тисяч цивільних громадян України, яких звільнити ще складніше, ніж дітей чи військових.

Водночас Україна накопичила достатню кількість окупантів для того, аби провести обміни і повернути додому українських захисників.