Омбудсменка: Мовні звички дітей формують родина та соцмережі

Мовні звички українських дітей і підлітків напряму залежать від того, контент якою мовою вони споживають у соцмережах і яку мову для спілкування обирають їхні батьки.

Тому дорослим слід ставитися усвідомлено до того, який приклад вони подають дітям.

Про це заявила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в ефірі Українського радіо.

За її словами, головними чинниками, які впливають на мовні пріоритети молоді, є соціальні мережі та домашнє середовище.

"Наші діти під час ковіду та на початку повномасштабного вторгнення певний час перебували вдома, займаючись дистанційно. По суті, вони залишалися сам на сам. Вони були позбавлені середовища своїх однолітків. І їхнім першим комунікатором стали соціальні мережі.

Стан наших соціальних мереж усі добре знають. Я виокремлюю це в головну причину, яка формує наші мовні звички. Залишені сам на сам, в пошуку спілкування діти пішли в Tiktok, YouTube, Telegram. І це відповідно мало вплив", – зазначила омбудсменка.

Домашнє середовище, на думку Уповноваженої, є не менш важливим для формування мовних звичок українських дітей і підлітків.

"На жаль, як це не парадоксально, але на четвертому році повномасштабного вторгнення і на 11-му році російсько-української війни дехто з дорослого, але не цілком усвідомленого, батьківського загалу не бачить причинно-наслідкових зв'язків. І не виховує себе, а відтак не може бути позитивним прикладом для своїх дітей.

І тим самим, я б сказала, відбирає успішне майбутнє своїх дітей у нашій Україні. Тому що у вищих навчальних закладах і в публічному просторі українська мова домінує. Це закріплено в законодавстві. І для того, щоб не ускладнювати життєвий шлях своєї дитини, батьки мали б подумати вже зараз і через себе формувати у дітей позитивний мовний приклад", – наголосила Івановська.

