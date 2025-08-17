"Цинічні й неприйнятні": омбудсменка відреагувала на вимоги Путіна щодо статусу російської мови і церкви

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська назвала "цинічною та неприйнятною" вимогу кремлівського диктатора Володимира Путіна надати російській мові статус офіційної в Україні.

Також Івановська розкритикувала його бажання отримати гарантії безпеки російських православних церков.

"Ці вимоги – цинічні й неприйнятні. Вони не мають нічого спільного з правами людини чи свободою вибору. Це – зброя ідеологічної війни, спрямована на підрив української незалежності, розкол суспільства та повернення нас у колоніальний статус", – вважає мовна омбудсменка.

Олена Івановська наголосила, що російська в Україні – "інструмент імперської політики", а не "мова спілкування". А московську патріархію вона назвала "частиною того ж механізму підкорення".

"Тисячі життів віддані на фронті, в наших мирних містах та селах – й кожне із них доводить: наша мова, наша віра, наша культура не продаються і не обмінюються на примарний "мир".

Ми маємо бути свідомими: поступки у мовному питанні – це поступки у питанні свободи. Крок назад у мові – це крок до втрати держави. Українська була, є і буде єдиною державною мовою", – додала Уповноважена.

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня на Алясці відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним. Сторони не досягли офіційних угод чи оголошення припинення вогню в України.

ЗМІ повідомляли, що під час розмови з Трампом Путін наполягав на гарантіях надання російській статусу офіційної в України та "безпеки для російських православних церков".