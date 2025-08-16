"Хотілося б пожити в лісі": як українці відреагували на зустріч Трампа і Путіна на Алясці

На Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна у форматі "три на три"

В ніч на 16 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та російського правителя Володимира Путіна. Попри заяви про досягнення "значного прогресу", подія завершилася без офіційних угод чи оголошення припинення вогню в Україні.

"Ми не домовилися, але у нас є дуже хороші шанси домовитися", – повідомив після завершення зустрічі Трамп.

Щонайменше зустріч стала приводом для чергових мемів у соцмережах. "УП. Життя" зібрала добірку найбільш красномовних.

Ще напередодні зустрічі Трампа з Путіним журналісти та російські пропагандисти почали прибувати на Аляску. Тоді росіяни скаржилися, що їх у літаку годували котлетами по-київськи, а згодом поселили не в готелях, а на одному з місцевих спортивних стадіонів.

У соцмережах українці жартували, що відсутність дверей, чорні ширми замість стін та вузькі розкладні ліжка не особливо відрізняються від того, як звикли жити росіяни.

Користувачі не обійшли увагою вбрання російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який прибув на Аляску у светрі з написом, схожим на "СССР".

Саме слово частково ховалося за чорною безрукавкою дипломата, тому на ньому можна було побачити лише дві літери – "СС", що співзвучно зі скороченою назвою охоронних загонів нацистської партії Німеччини.

Згодом на військовій базі міста Анкоридж на Алясці Трамп зустрівся з Путіним – обидва прибули на літаках та одночасно вийшли з них на червоні доріжки.

У соцмережах з’явилися знімки з кадрами нібито поблизу літака, на якому прибув очільник Кремля. На фото люди в одязі, що нагадує військову форму США, розстеляють червону килимову доріжку, опустившись на коліна.

Українці жартома поцікавилися, чи так виглядає реалізація гасла "Зробімо Америку великою знову" (Make America Great Again), яку під час останніх президентських виборів у США активно використовував Дональд Трамп.

Пізніше Трамп та Путін привітали одне одного рукостисканнями. Українському блогеру та актору Віталію Гордієнку цей момент нагадав знімок прем’єр-міністра Великої Британії та Адольфа Гітлера, який зробили під час переговорів перед підписанням Мюнхенського договору напередодні Другої Світової війни у 1938 році.

Інша користувачка соцмереж із ніком Gyruum нагадала, що зустріч Трампа та Путіна відбулася на тлі руйнівної війни Росії в Україні, що й досі триває.

Під час привітання між президентом США та російським правителем пролетіли винищувачі F-22 та бомбардувальник B2. У цьому моменті українці жартома побачили слід колишнього президента України Петра Порошенка.

У соцмережах українці також висміяли поведінку російського правителя, фантазуючи, про що той намагався сказати під час зустрічі.

Зустріч лідера Кремля та президента США у форматі "три на три" завершилася після двох годин і 45 хвилин. За її результатами сторони не досягли офіційних угод, на що в соцмережах відреагували іронічним мемом.

Згодом Дональд Трамп заявив, що нібито домовився про "обмін територіями" між Україною та Росією. А ЗМІ повідомляли, що під час зустрічі досягли попередньої згоди на тимчасове "перемир’я в повітрі", а також погодили безпекові гарантії для України "в стилі статті 5" НАТО.

Лікар-психіатр Євген Скрипник пожартував, що російська сторона поверталася з Аляски, традиційно прихопивши із собою побутову техніку, як армія РФ робила на окупованих територіях.

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася враженнями від результатів зустрічі Трампа та Путіна.

"Зараз такий період, що хотілося б трохи пожити в лісі. Знаєте, щоб нікого не чути і не бачити", – чути на відео Єфросиніної.