МОЗ змінило маршрут отримання медпослуг для звільнених з полону цивільних та військових

Міністерство охорони здоров’я оновило маршрут та перелік закладів охорони здоров’я, де надаватимуть медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу звільненим із полону військовослужбовцям та цивільним.

Про це повідомили на сайті відомства.

Відтепер такі заклади поділили на два рівні:

на першому працюватимуть 25 лікарень по всій країні, які спеціалізуються на проведенні реінтеграційних заходів із наданням медичної та психологічної допомоги;

на другому – 41 заклад із реабілітаційної та 25 закладів із психосоціальної та психіатричної допомоги. Їхні фахівці надаватимуть реабілітаційну та психологічну допомогу.

Який тепер порядок надання допомоги звільненим із полону?

Як розповіли у МОЗ, відразу після звільнення з полону людину приймають у визначеному закладі охорони здоров’я – там лікарі її оглядають.

"У випадку, коли пацієнт перебуває у критичному стані, він залишається у закладі до його стабілізації. Якщо загрози життю немає, людину направляють у один із визначених наказом закладів охорони здоров’я, або – якщо це захисники чи захисниці – вони можуть потрапити в центр реінтеграції", – пояснюють у міністерстві.

Далі пацієнта комплексно обстежують і складають для нього індивідуальний план лікування та реабілітації. До цього процесу залучають лікарів різних спеціальностей і психологів, а у разі потреби – фахівців із соціальної підтримки. Далі комісія лікарів проводить фінальний огляд, щоб узгодити наступні кроки для допомоги.

Потому лікуючий лікар надає письмові рекомендації стосовно:

реабілітаційної допомоги;

психологічної допомоги;

амбулаторного лікування;

соціальних послуг.

Також є можливість скористатися правом на санаторно-курортне лікування тривалістю 18 днів. Якщо пацієнт вирішить оздоровлюватися самостійно, держава компенсує витрати в межах середньої вартості путівки – 16 тисяч 416 гривень.

Варто зазначити, що військовослужбовці обов’язково мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). За її результатами комісія вирішить, чи може боєць повернутися до служби, чи потребує подальшого лікування та реабілітації.

Загалом допомогу звільненим із полону надаватимуть аж 80 закладів у 22 регіонах України (окрім Донецької, Луганської та Херсонської областей). Їхні працівники обов’язково мають пройти дистанційний курс "Особливості ведення пацієнтів, які пережили полон, піддавалися тортурам та сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом (СНПК)".

Він доступний для всіх охочих медичних працівників. Курс можна знайти на сайті Академії НСЗУ.