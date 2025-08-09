У Міноборони пояснили, коли чоловіків із бронюванням чи відстрочкою можуть відправити на ВЛК

У Міноборони назвали випадки, коли чоловіків із бронюванням чи відстрочкою можуть направити на ВЛК

В Україні військовозобов’язані, які мають чинну відстрочку від призову або бронювання, не підлягають направленню на медичний огляд військово-лікарською комісією.

Однак у виключних випадках таке обстеження можливе, повідомили в Міністерстві оборони України.

Там пояснили, що це питання врегульовано Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 року.

Військовозобов’язаних із чинною відстрочкою або бронюванням можуть направити на ВЛК якщо:

їх приймають на військову службу за контрактом;

їх визначили обмежено придатними, але ті не проходили повторний медичний огляд (виняток становлять люди з інвалідністю);

вони самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

Раніше Міноборони затвердило зміни до правил проведення військово-лікарської експертизи. Нова редакція має спростити документообіг, прискорити ухвалення рішень і зменшити ризик помилок через людський фактор.

Крім того, в Україні запровадили оформлення висновків про ВЛК онлайн у застосунку "Резерв+".