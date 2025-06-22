ООН: У 2024 році діти зазнали рекордного рівня насильства в зонах конфліктів

У 2024 році діти зазнали рекордного рівня насильства в зонах конфліктів. У цей період фахівці зафіксували понад 40 тисяч порушень прав неповнолітніх – найбільші показники від початку ведення обліку у 1996 році.

Про це йдеться в щорічному звіті Ради Безпеки ООН, інформує The Guardian.

За підрахунками організації, у 2024 році майже 22,5 тисячі дітей були вбиті, поранені, завербовані для участі в конфлікті або не отримали гуманітарну підтримку. Ці показники актів насильства на 25% більші, ніж у попередньому році.

При цьому фахівці врахували понад п’ять тисяч випадків порушення прав дітей, які сталися раніше, але підтвердити їх вдалося лише у 2024 році. Зокрема, автори дослідження підтвердили 22 випадки, коли ізраїльські сили використовували дітей із Сектору Гази як живий щит.

У звіті ООН наголосила на тому, що у 2024 році напади на школи збільшилися на 44%. Україна стала однією з держав, де атаки на заклади освіти та лікарні фіксували найчастіше.

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"Це має стати тривожним сигналом. Ми перебуваємо в точці неповернення. Дітей, які живуть посеред воєнних дій, позбавляють дитинства. Замість того, щоб надати особливий захист, уряди в усьому світі відверто ігнорують міжнародне право, яке визначає дитиною будь-кого, хто не досяг 18 років", – заявила спеціальна представниця Генсека ООН із питань дітей та збройних конфліктів Вірджинія Гамба.

Крім того, кількість випадків сексуального насильства щодо дітей зросла на третину (35%). Понад чверть фактів порушення статевої свободи зареєстрували на Гаїті, де виявили 406 випадків зґвалтування та 160 – групового зґвалтування. У Нігерії зафіксували 419 інциденти, у Конго – 358, а в Сомалі – 267.

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"Сексуальне насильство щодо дітей у конфліктах – злочин, який колись траплявся в тіні, але зараз його все частіше використовують як відкриту тактику війни.

Ніхто не має терпіти біль і приниження зґвалтування, сексуальної експлуатації та насильство, особливо прикро, коли такої жорстокості зазнає дитина", – вважає генеральна директорка організації Save the Children International Інгер Ашинг.

В ООН відзначили, що у 2024 році зросла кількість дітей, які зазнали кількох порушень, особливо у випадках поєднання викрадення, вербування та сексуального насильства.

"Нормалізація цього рівня насильства щодо дітей означає прийняття того, що наша колективна людяність руйнується. Рівень тривоги безпрецедентний. Уряди повинні негайно діяти, щоб змінити ситуацію з горем, травмами та втратами, які несуть діти", – сказала генеральна директорка організації War Child UK Гелен Паттінсон.

Раніше Продовольча та сільськогосподарська організація ООН зафіксувала у 2024 році рекордні показники глобального голоду — з нестачею їжі зіткнулися 1,9 мільйона людей.