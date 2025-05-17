В ООН заявили про рекордний глобальний голод у 2024 році: яка причина

У 2024 році у світі зафіксували рекордні показники глобального голоду. Вперше від початку моніторингу з критичною нестачею їжі зіткнулися 1,9 мільйона людей.

Про це йдеться у звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), інформує Reuters.

"Глобальний звіт про продовольчі кризи за 2025 рік малює картину, що вражає. Конфлікти, екстремальні погодні умови та економічні потрясіння є основними рушійними силами (кризи – ред.), які часто перетинаються", – заявив директор з надзвичайних ситуацій та стійкості ФАО Рейн Паульсен.

Фахівці організації підрахували, що у 2024 році шостий рік поспіль зросли гостра продовольча нестабільність та дитяче недоїдання. Минулого року вони торкнулися понад 295 мільйонів людей у 53 країнах та територіях.

Такі показники на 5% більші, ніж у 2023 році. При цьому 22,6% населення в регіонах, в яких нестача продовольства найбільш відчутна, стикаються з голодом щонайменше на рівні кризи.

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Зважаючи на найстрімкіше прогнозоване падіння фінансування гуманітарного продовольства (від 10 до 45%), в ООН вважають, що наступного року обставини ще більш погіршаться.

За оцінками ФАО, основною причиною голоду у 2024 році були конфлікти, які вплинули на доступ до їжі майже 140 мільйонів людей у 20 країнах.

"Катастрофічною" ситуація з продовольством була в секторі Гази, Південному Судані, Малі та Гаїті.

Економічні потрясіння, зокрема інфляція та девальвація валюти, стали причиною того, що в продовольчій кризі опинилися 59,4 мільйона людей у 15 країнах. Ці показники майже вдвічі більші, ніж до пандемії COVID-19.

Екстремальні погодні умови, як-от посухи та повені через Ель-Ніньйо, стали чинником обмеженого доступу до їжі для 96 мільйона людей з 18 країн, особливо в Південній Африці, Південній Азії та Сомалійському півострові.

Голод також загострили вимушені переміщення. Майже 95 мільйонів людей, зокрема біженців та внутрішньо переміщених осіб, проживали в країнах, які стикнулися з продовольчою кризою, наприклад Конго та Колумбії.

Загалом кількість людей, які зіткнутися з умовами, схожими на голоду, зросла до найвищого показника з початку моніторингу у 2016 році, досягнувши показника 1,9 мільйона людей.

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У ФАО зауважили, що недоїдання серед дітей досягло "тривожного рівня". У 2024 році від гострої нестачі їжі постраждали 38 мільйонів дітей віком до п’яти років.

Попри похмуру загальну тенденцію в 15 країнах зафіксували зменшення продовольчої небезпеки. Зокрема позитивні зміни завдяки гуманітарній допомозі, зменшенню інфляції, спаду конфліктів та покращенню врожаїв відбулися в Україні, Кенії та Гватемалі.

Раніше президент США Дональд Трамп зупинив діяльність Агентства з міжнародного розвитку, скасувавши понад 80% його програм. Ця організація надавала допомогу нужденним по всьому світу.

"Мільйони людей втратили або незабаром можуть позбутися життєво важливого забезпечення, яке ми надаємо", – попередила голова Всесвітньої продовольчої програми Сінді Маккейн.