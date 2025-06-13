Допомогла "планетарна катапульта": астрономи вперше в історії отримали фото південного полюса Сонця

Попри десятиліття досліджень вигляд південного та північного полюсів Сонця залишався загадкою для вчених. Та космічному апарату Solar Orbiter вдалося зробити прорив – він вперше в історії зазнімкував південний полюс зорі.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ESA), пише The New York Times.

Донедавна науковці мали лише нечітке уявлення про полюси Сонця. Їм було важко з'ясувати, що там відбувається і чим вони відрізняються від інших регіонів зорі.

Тоді на допомогу прийшов Solar Orbiter – космічний апарат розміром з автомобіль, оснащений десятьма приладами. 10 лютого 2020 року Solar Orbiter запустили на орбіту, яка змусила його неодноразово пролітати повз Венеру.

Ці "зустрічі" дали космічному апарату "гравітаційний поштовх", що дозволив йому вийти з орбітальної площини, по якій планети обертаються навколо Сонця, і піднятися під більшим кутом, щоб побачити полюси.

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Без допомоги цих "планетарних катапульт" пролетіти над полюсами Сонця надзвичайно складно. Крім того, це вимагає величезної кількості палива.

Раніше над сонячними полюсами пролітав лише один космічний апарат – Ulysses, який працював з 1990 по 2009 рік. Але він не мав камери – тільки наукові прилади.

Натомість Solar Orbiter має кілька камер для зйомки Сонця. У березні 2025 року, після чотирьох прольотів повз Венеру, космічний апарат пройшов на відстані близько 51,5 мільйона кілометрів над південним полюсом зорі під кутом близько 17 градусів. Цього вистачило, щоб отримати перші в історії знімки цієї частини Сонця.

Південний полюс Сонця ESA & NASA/Solar Orbiter/SPICE Team, M. Janvier (ESA) & J. Plowman (SwRI)

На фото зображений плямистий візерунок магнітної активності на полюсі, спричинений величезними розривами на поверхні Сонця, коли магнітні поля "вливаються" і "виливаються".

Наразі Сонце виходить із періоду пікової активності, який називається сонячним максимумом і відбувається в 11-річному циклі. Вчені вважають, що це може спричинити перевертання магнітного поля всередині зорі.

Це також може означати, що зараз не існує справжнього північного або південного полюса – це й призводить до ефекту плямистості.

"Коли Сонце перебуває в мінімумі, є північний і південний полюси – кожен зі своєю магнітною полярністю. Зараз магнітне поле є своєрідним "безладом", – керівниця місії Solar Orbiter Анік Де Гроф.

Південний полюс Сонця у різному світлі ESA & NASA/Solar Orbiter/PHI, EUI and SPICE Teams

Вивчення полюсів має допомогти вченим дослідити різні рівні сонячних максимумів. Можливість передбачити інтенсивність кожного 11-річного циклу здатна попередити про небезпеку, яку космічна погода становить для супутників і наземної інфраструктури.

Зображення також підкреслюють нижчу активність на полюсах Сонця у порівнянні з екватором, де обертання зорі та бурхливе внутрішнє середовище спричиняють масові виверження.

Solar Orbiter також допоможе з’ясувати, чому заряджені частинки з поверхні Сонця рухаються набагато швидше від спокійніших полюсів, ніж від екватора.

Нагадаємо, телескоп-гігант зробив деталізоване фото поверхні Сонця, на якому можна роздивитися сонячну пляму розміром зі Швейцарію.