Торгівля немовлятами в Україні: організаторам та учасникам злочинної схеми висунули обвинувачення

У Києві судитимуть організатора та двох учасників злочинної організації, що вербувала жінок для участі у програмах сурогатного материнства для самотніх іноземців.

Правоохоронці вже скерували до суду обвинувальний акт, повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що загалом до злочинної організації входило 12 осіб – двоє співорганізаторів (керівники медичних клінік) і 10 членів. Серед них є адвокат, менеджери, адміністратори, перекладачі тощо.

Дії керівника одного зі медзакладів кваліфікували як створення злочинної організації та вербування людини з метою експлуатації.

Дії двох інших учасників злочинної організації кваліфіковано як участь у злочинній організації та вербуванні людей для експлуатації.

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Також розглядають кримінальне провадження за тими ж злочинами ще двох учасників-перекладачів.

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Оболонський і Подільський районні суди міста Києва винесли обвинувальні вироки відносно трьох учасників злочинного угрупування (двох менеджерів та адвоката). Їм призначили покарання – 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 3 роки.

Прокуратура створила окреме кримінальне провадження щодо чотирьох підозрюваних, які втекли за кордон – їх оголошено у міжнародний розшук.

Усім підозрюваним арештували майно (будинки, автомобілі, квартири, земельні ділянки) та наклали арешт на корпоративні права клінік.

Нагадаємо, учасники схеми шукали жінок з Харківщини, які мали фінансові проблеми. Вони обманом умовляли їх стати сурогатними матерями для закордонних пар.

На зустріч з жінками іноді навіть приходили сімейні пари, для яких начебто народжували дітей.

Злочинці отримували за немовля 50-70 тисяч євро, тоді як плата сурогатній матері складала лише 12 тисяч євро.

Клініки порушували закон, коли надавали послуги чоловікам, що не мали дружини. Матір для дитини вони обирали з каталогу донорів за фото.

Після народження дитини сурогатній мамі казали, що в документах має бути її ім'я. А далі – вимагали підписати дозвіл на вивіз дитини за кордон.

Якщо ж жінки не погоджувалися на такі умови, їм погрожували не заплатити повну суму за їхні послуги.

Іноземці-замовники приїжджали до України та вивозили дітей за кордон.