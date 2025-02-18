Організаторка вистави, де показали сценку з побиттям військового ТЦК, написала заяву на звільнення

Педагогиня-організаторка шкільної вистави, у якій показали сценку з побиттям військового ТЦК, написала заяву на звільнення.

Про це розповіла директорка школи №309 у Києві Ольга Тимошенко в ефірі телеканалу "Київ24".

За словами Тимошенко, "це була імпровізована сценка, про яку ніхто з адміністрації школи не знав" і таким чином "діти вирішили завершити танець на одному зі своїх виступів".

Директорка розповіла, що організаторка концерту походить з родини військових та 10 років працювала в кадетському корпусі. Також керівниця закладу освіти розповіла, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення, педагогиня-організаторка "рятувала кадетів" у Сумах.

"Вона (організаторка – ред.) каже, що не знала про це, а я думаю, що все-таки знала. Можливо, вона не бачила, що учні готують саме цей варіант кінцівки виступу", – припустила Ольга Тимошенко.

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Після вистави Тимошенко спілкувалася із вчителькою, яка її організувала, та дітьми і запитала, що означає ця сценка. Школярі трактували її як "завершення війни та нашу перемогу".

Директорка школи запевнила, що ніхто не знімає з себе провини, попросила вибачення, а сценку з побиттям військового назвала "жахливою".

"Як керівниця закладу, я несу персональну відповідальність за організацію освітнього процесу та виховну роботу, тому щиро прошу вибачення у всіх, кого ця ситуація зачепила або образила. Особливо у наших військовослужбовців, які щодня ризикують життям заради нашої свободи, та їхніх родин, для яких ця сценка стала болючим і неприпустимим сигналом", – каже Ольга Тимошенко.

Сценка з побиттям військового ТЦК: про що йдеться

Під час святкового концерту, який відбувся 14 лютого у київській школі №309, учні показали сценку з побиттям військового, який несе службу у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Уривок з вистави на сторінці у Facebook опублікував начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Невдовзі у Дарницькій районній адміністрації створили спеціальну комісію, яка розслідуватиме цей випадок.

У київській поліції зазначили, що правоохоронці спілкуються із адміністрацією навчального закладу та школярами, які брали участь у виставі.

Директорка школи №309 Ольга Тимошенко розповіла, що вже проведене службове розслідування, зібрано пояснення від усіх причетних. Результати розслідування засвідчили, що "імпровізована сценка не була частиною сценарію заходу", "педагогічний контроль за виступами під час заходу виявився недостатнім", а "учні, які створили сценку, не усвідомлювали глибинних наслідків такого вчинку, вважаючи це жартом без негативного контексту".