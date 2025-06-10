На Львівщині чоловік посадив за кермо 8-річну доньку: його оштрафували

Чоловік посадив дітей у машину і знімав це на відео

На Львівщині оштрафували 28-річного чоловіка, який посадив за кермо малолітню доньку.

Як йдеться у адмінпостанові Пустомитівського райсуду, інцидент стався надвечір 2 травня біля села Хоросно. Чоловік посадив за кермо автомобіля доньку 2017 року народження, а поруч, на пасажирське сидіння, її братика 2019 року народження. Обоє дітей не були пристебнуті ременями безпеки.

Чоловік дав дитині "настанови" щодо водіння, після чого дівчинка швидко рушила з місця. Батько почав кричати, щоб вона зупинилась, але машина поїхала далі. На щастя, в ДТП діти не потрапили.

Інцидент чоловік знімав на відео і згодом опублікував запис у соцмережах. Так про нього дізнались правоохоронці. На чоловіка склали адмінпротокол.

У письмових поясненнях він заявив, що відео "було сплановане, щоб набрати охоплення", які мали б допомогти "закрити петицію його родича". Також він додав, що відео було "продумане професійними сценаристами".

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На судове засідання чоловік не прийшов, тож суд розглядав справу за його відсутності.

Суд визнав його винним у правопорушенні, передбаченому частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання обов’язків щодо виховання дітей). Його оштрафували на 850 гривень.

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