Отруєння дітей у готелі на Львівщині: кількість госпіталізованих зросла

На Львівщині на відпочинку у готелі отруїлися діти. Кількість госпіталізованих зросла до 17.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, 17 серпня дітей зі скаргами на харчове отруєння госпіталізували до інфекційного відділення Стрийської центральної міської лікарні. Попередньо їм діагностували гостру кишкову інфекцію.

Спершу було відомо про 12 хворих, утім у ніч на 19 серпня кількість госпіталізованих зросла до 17. Наразі всім проводять необхідні обстеження та надають медичну допомогу.

Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області спільно з працівниками Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять епідеміологічне розслідування для з’ясування джерела інфекції, причин та умов виникнення спалаху.

