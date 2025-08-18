На Львівщині 12 дітей отруїлися у готельному комплексі: їх госпіталізували

Дітей госпіталізували до інфекційного відділення лікарні у Стрию

У селищі Славсько на Львівщині у готельно-ресторанному комплексі отруїлися 12 дітей. Їх госпіталізували до інфекційного відділення Стрийської міської лікарні.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації.

Там зазначили, що у неділю, 17 серпня, близько десятої вечора від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію дітей в інфекційне відділення місцевої лікарні. Попередньо у них діагностували гостру кишкову інфекцію.

За даними поліції Львівщини, попередньо встановлено, що до медзакладів доставили 12 пацієнтів – мешканців Харкова, Черкас, Івано-Франківська та Рівного віком від 8 до 15 років.

Їхній стан лікарі оцінюють як стан середньої важкості. Діти перебували на відпочинку в готелі "Карпатський затишок".

Наразі хворих обстежують та надають необхідну медичну допомогу. Причину отруєння встановлюють.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді:

штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

арешту на строк до шести місяців;

обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. Також призначені експертизи.

Нагадаємо, нещодавно сталося масове отруєння дітей у приватному таборі на Львівщині. Постраждалі скаржилися на нудоту, блювоту, біль у животі та проноси.

До медичних закладів доставили дітей з різних областей віком від 7 до 17 років. Їм діагностували гостру кишкову інфекцію. Кількість госпіталізованих поступово зростала.

Поліція відкрила кримінальне провадження, а обласна прокуратура розпочала розслідування.

Згодом фахівці з’ясували причину отруєння відпочивальників – у калі деяких хворих та у питній воді з кулера виявили норовірус.