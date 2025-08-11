Фахівці встановили причину масового отруєння у таборі на Львівщині: її виявили у питній воді

Норовірус – це гостра кишкова інфекція, що вражає травну систему і спричиняє гастроентерит

На Львівщині встановили причину масового отруєння дітей і дорослих у таборі Friendly Camp. У калі деяких хворих та у воді з кулера виявили норовірус.

Про це повідомила директорка Львівського обласного центру профілактики та контролю хвороб Наталія Іванченко-Тімко.

"Всього захворіло 53 людини. При вибірковому обстеженні калів від 12 хворих і 1 працівника табору виявлено норовірус. Також його виявили у воді з кулера, що використовувалася для пиття. Частина хворих виписана з лікарень, решта продовжує лікування.

Одночасно нагадуємо про важливість використання води гарантованої якості. Кип‘ятіння водопровідної води дозволяє уникнути багатьох проблем! Не вживайте воду з невідомих природних джерел", – зазначила Іванченко-Тімко.

Норовірус – це гостра кишкова інфекція, що вражає травну систему і спричиняє гастроентерит – запалення шлунка та кишківника. Уже через 12-48 годин після зараження у людини можуть з’явитися симптоми, як-от діарея, блювота, спазми та біль у шлунку, підвищена температура, головний біль, ломота у м’язах. На тлі діареї та блювання також може бути зневоднення.

У неділю, 10 серпня, адміністрація Friendly Camp повідомила, що з огляду на ситуацію, яка склалася, вони вирішили зупинити роботу табору, щоб ретельно проаналізувати кожен етап їхньої діяльності.

Там зазначили, що виконують всі фінансові зобов’язання перед родинами, чиї діти мали відпочити у таборі, а саме повернули повну вартість путівок і компенсують витрати на лікування, медикаменти, транспорт і медичні аналізи.

"Щиро перепрошуємо, що дітям відпочинок не приніс очікуваної радості. Ми робимо висновки та працюємо над собою, щоб подібне ніколи не повторилося.

Ми готувалися до літніх змін понад рік і вклали у них усі наші сили та серце, тож ця ситуація стала для нас особистим болем і великим уроком", – йдеться у повідомленні.

Отруєння у таборі на Львівщині: що відомо

4 серпня близько 22:30 правоохоронцям надійшло повідомлення від батьків про отруєння дітей у приватному таборі відпочинку, розташованому в селі Тухля на Львівщині. У ньому перебували 130 дітей.

Постраждалі скаржилися на нудоту, блювоту, біль у животі та проноси.

До медичних закладів доставили дітей з різних областей віком від 7 до 17 років. Їм діагностували гостру кишкову інфекцію. Кількість госпіталізованих поступово зростала.

Поліція відкрила кримінальне провадження, а обласна прокуратура розпочала розслідування.