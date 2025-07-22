Отруєння у львівському ресторані Кацуріна: Держпродспоживслужба розповіла про виявлені порушення

У Львові побільшало людей, яких госпіталізували до лікарні через отруєння після відвідування ресторану "Китайський привіт" відомого ресторатора Міші Кацуріна.

Держпродспоживслужба розповіла про порушення в закладі, які виявили під час розслідування випадку.

Фахівці з’ясували, що працівники ресторану порушували правила миття інвентарю – інструменти кондитерського цеху мили разом із тими, які використовують у м’ясному та овочевому.

Крім того, в "Китайському привіті" не було спеціальних ємностей із кришками, де мали б зберігати вимите обладнання.

Працівники Держпродспоживслужби також виявили порушення у зберіганні продуктів – сипучі продукти тримали в коридорі підвального поверху, а в холодильниках не дотримувалися правил товарного сусідства.

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Експерти зауважили, що в ресторані інвентар для прибирання не зберігали організовано, також на ньому не було належного маркування.

Працівники закладу не змогли надати чек-листи та журнали, які можуть підтвердити контроль за температурою зберігання продуктів.

Також виявилося, що лише семеро із 23 працівників "Китайського привіту" мали медичні книжки. Держпродспоживслужба рекомендувала не допускати решту персоналу до роботи і направила їх на проходження обстеження.

Фахівці з’ясували, що курятина в закладі відповідала нормам за всіма показниками – рівнем радіації, мікробіологією та вмістом хімічних речовин. Яйця також виявилися безпечними та якісними.

Держпродспоживслужба продовжує проводити протиепідемічні заходи.

Станом на ранок 22 липня в лікарнях після відвідин ресторану опинилися 76 людей, зокрема десятеро дітей і двоє вагітних жінок.

Аналіз виявив у 25 пацієнтів та одного працівника ресторану бактерію Salmonella enteriditis, яка спричиняє кишкові інфекції. Фахівці очікують результати лабораторних досліджень ще чотирьох хворих.

Що відомо про масове отруєння?

13 липня у Львові відрився ресторан "Китайський привіт" відомого київського ресторатора Міши Кацуріна. Через декілька днів до лікарів зі скаргами на самопочуття звернулися декілька відвідувачів закладу. Отруївся і сам його власник. Згодом у лікарнях опинилися десятки людей.

Через це поліція відкрила кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням – частина 1 статті 325 ККУ.

За попередніми даними, всі хворі повідомили, що їли в ресторані "Сінгапурський чізкейк", який містив яєчний крем.