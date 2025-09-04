У Житомирі через смерть пацієнтки повідомили про підозру хірургу обласної лікарні

Провів операції без необхідних обстежень: лікарю-хірургу Житомирської обласної лікарні повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків через смерть пацієнтки

На Житомирщині лікарю-хірургу обласної лікарні повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвели до смерті пацієнтки.

Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Пацієнткою була 68-річна жінка, яка звернулася до медзакладу у 2023 році через погіршення самопочуття, пише "Суспільне" з посиланням на пресофіцерку нацполіції у Житомирській області. Результати обстежень і біопсії вказували на можливе онкологічне захворювання.

"Вже наприкінці травня 2023 року хірург, без відповідної онкологічної консультації та додаткових обстежень, провів операцію, після якої стан хворого різко погіршився, що зумовило необхідність наступних невідкладних хірургічних втручань, однак, врятувати життя пацієнта не вдалося", – повідомляють у прокуратурі.

За результатами посмертної експертизи, підозра на онкологію не підтвердилася.

"Хірургічне втручання було необґрунтованим, а своєчасна консультація онколога та додаткові методи діагностики могли б запобігти встановленню неправильного діагнозу та трагічним наслідкам", – розповіли у відомстві.

Хірургу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" оголосили про підозру за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України. Йому загрожує обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років або позбавлення права обіймати посаду чи займатися діяльністю на строк до п’яти років.

