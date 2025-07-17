Після ін'єкції зупинилося серце: у Києві оголосили підозру лікарю, через дії якого помер 36-річний чоловік

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 29-річному лікареві місцевої приватної лікарні, через дії якого помер пацієнт.

Про це повідомляють Головне управління Національної поліції у місті Києві та Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 36-річний мешканець столиці звернувся до приватного медичного центру через погане самопопочуття, спричинене вживанням алкоголю. Йому призначили стаціонарне лікування.

Як стверджують правоохоронці, пацієнту виписали медичні препарати, незважаючи на відсутність обстежень, лабораторних досліджень і невстановлений діагноз.

"Вже за декілька днів киянину, який перебував у збудженому стані, за вказівкою лікаря для "заспокоєння" ввели нейролептик, внаслідок дії якого стан пацієнта різко погіршився та він знепритомнів.

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Проведені упродовж 40 хвилин реанімаційні заходи не дали результату – лікарі констатували смерть чоловіка", – розповіли у поліції Києва.

Правоохоронці виявили низку порушень з боку лікарів. Під час первинного огляду пацієнта не було проведено необхідних досліджень, за відсутності яких встановити коректний клінічний діагноз було неможливо.

Зокрема, в інструкції до медичного препарату, який вводили пацієнту, вказано, що перед його застосуванням треба провести електрокардіографію (ЕКГ) – процедура дозволяє виявити можливі патології серця. Утім, ці вказівки лікарі проігнорували.

Результати експертизи підтвердили, що саме введення нейролептику стало безпосередньою причиною смерті чоловіка.

Слідчі повідомили 29-річному лікарю про підозру за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обовʼязків, внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді:

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років;

виправні роботи на строк до двох років;

обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

Раніше у Києві померла 28-річна жінка, яка скаржилася лікарям на біль у грудях і прискорене серцебиття. Її чоловік звинувачує лікарів у смерті дружини.