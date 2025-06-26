В Україні розпочали закупівлю "пакунку пораненого" для військових: що туди входитиме

В Україні розпочали перші закупівлі для формування "пакунку пораненого". Його видаватимуть військовим, які зазнали травм під час виконання своїх обов’язків.

До "пакунку пораненого" входитиме адаптивний одяг та гігієнічні набори, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Закупівельна агенція Міністерства вже оголосила перші торги на закупівлю адаптивного одягу. Загальна сума закупівлі – близько 170 мільйонів гривень.

Поставки до чотирьох об'єднаних центрів забезпечення заплановано на II півріччя 2025 року.

Адаптивні штани - одна з позицій, що входитиме до "пакунку пораненого" Міністерства оборони України

РЕКЛАМА:

Закупівлю гігієнічних наборів оголосять незабаром, після затвердження технічних вимог Міністерством оборони України.

"Цей проєкт – про гідність та турботу. Міністерство оборони бере на себе обов’язок забезпечити базові потреби поранених одразу після евакуації.

"Пакунок пораненого" має стати стандартом людяного ставлення до кожного, хто захищає державу", – зазначив тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту закупівель МОУ Олександр Осадчий.

Адаптивний одяг отримуватимуть усі складові Сил оборони, зокрема підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та інших формувань.

До літнього комплекту одягу входитимуть: адаптивні майки, фуфайки з короткими та довгими рукавами, шорти, штани та шкарпетки. Одяг підбиратимуть індивідуально, з урахуванням стану пораненого.

Гігієнічний набір надаватимуть кожному пораненому військовому, який прибуває до стабілізаційного пункту або військового госпіталю.

Він включатиме рушник, бритву, гель для душу, шампунь, зубну щітку і пасту, дезодорант, вологі та сухі серветки, гребінець, щітку для волосся, паперові вироби, прокладки тощо.

Нагадаємо, рішення про впровадження в Україні "пакунку пораненого" уряд підтримав наприкінці січня 2025 року.