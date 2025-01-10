Адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд: що входитиме до "Пакунку пораненого"

До "Пакунку пораненого", який цьогоріч почнуть отримуватимуть українські військові, увійдуть адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд.

Всього налічуватиметься 30 позицій, розповіли у Міністерстві оборони.

Там зазначили, що набір "розроблений з урахуванням різних ситуацій, в яких можуть опинитися поранені військовослужбовці".

Він міститиме засоби гігієни, які є важливими у перші дні перебування в медичних закладах, спеціальний посуд, що має полегшити прийом їжі та пиття, і адаптивний одяг.

Адаптивний одяг для поранених військових Міністерство оборони України

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"Ми працюємо над спрощенням надання медичної допомоги військовим. Новий одяг не потрібно знімати – достатньо відстебнути спеціальні застібки для швидкого доступу до місця поранення. Це значно пришвидшує медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, який може врятувати життя", – розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

"Пакунок пораненого" для жінок відрізнятиметься від чоловічого – він буде "з урахуванням їхніх потреб".

Щоб запустити проєкт, Кабінет Міністрів має ухвалити відповідну постанову щодо його фінансування.

Нагадаємо, з 2025 року українські захисники, які зазнали травм під час військової служби, отримуватимуть "Пакунок пораненого". Його видаватимуть військовослужбовцям на етапі надання медичної допомоги у стабілізаційному пункті або стаціонарному закладі.

У жовтні 2024 року Міноборони провело два етапи тестування адаптивного одягу. Комплект зі штанів, шортів, майки та фуфайки з довгими та короткими рукавами має зробити процес лікування та реабілітації військових зручнішим.