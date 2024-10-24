Папа Римський закликав католиків відмовитися від "божевільної гонитви" за грошима

Папа закликає християн наслідувати любов Ісуса, піклуючись про тих, хто потребує допомоги

Папа Римський Франциск закликав католиків у всьому світі відмовитися від "божевільної гонитви" за грошима, а натомість присвятити себе вірі.

Про це він заявив в новій енцикліці – найвищій формі папського вчення, пише Reuters.

Водночас Понтифік утримався від висловлювань щодо політичних та економічних питань.

Лист Dilexit nos ("Він полюбив нас") заохочує вірян зміцнювати своє релігійне життя. Папа каже, що світ живе в "епоху поверховості", і християнам "слід заново відкрити важливість серця".

"У світі, де все купується і продається, відчуття власної цінності людей дедалі більше залежить від того, що вони можуть накопичити за допомогою сили грошей.

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Любов Христа не має місця в цьому збоченому механізмі, але тільки ця любов може звільнити нас від божевільної гонитви, в якій більше немає місця для безоплатної любові", – каже Понтифік.

Це – четверта енцикліка Франциска за його 11-річне папство. 142-сторінковий текст присвячений духовним темам. На відміну від попередніх енциклік, у цій Папа здебільшого утримується від політичних та економічних питань.

У 2015 році – напередодні Паризької кліматичної угоди – у своєму листі Папа Римський Laudato Si' ("Хвала") закликав світ дбати про довкілля. Через це деякі світові лідери називали його учасником дискусії.

Його лист 2020 року Fratelli Tutti ("Брати всі") закликав до перегляду економічної політики світу після глобальної пандемії коронавірусу.

Натомість новий лист закликає християн "наслідувати любов Ісуса, піклуючись про тих, хто потребує допомоги".

"Немає кращого способу для нас повернути любов, ніж любов", – стверджує Понтифік.

Раніше Папу Римського розкритикували співробітники та студенти одного з університетів Бельгії. Вони висловили "нерозуміння та несхвалення" поглядів Папи Римського Франциска на роль жінки, які він висловив під час промови.