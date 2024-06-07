Не пускати до водойм і нагадати про міни: як батькам подбати про безпеку школярів на канікулах

У школярів розпочалися літні канікули, тож правоохоронці нагадали базові правила безпеки, про які малечі мають нагадати батьки.

Рекомендації для батьків опублікували на Facebook-сторінці Патрульної поліції України.

"Щоб омріяні канікули не були зіпсовані можливими неприємностями, вирішили нагадати батькам кілька правила безпечної поведінки", – кажуть правоохоронці.

Що рекомендують патрульні?

Батькам радять не залишати дітей без нагляду, бути уважними до них та їхньої поведінки, контролювати, де і з ким перебувають діти, чим вони займаються.

Потрібно навчити дітей завжди говорити, куди вони йдуть, вчасно приходити додому, нікуди не йти з незнайомцями без дозволу батьків.

Якщо малечу доводиться залишити вдома – слід провести інструктаж із техніки безпеки та залишити номери, за якими можна звертатися по допомогу (поліція – 112/102);

Слід нагадувати правила дорожнього руху, коли дитина йде на прогулянку, а також показувати на власному прикладі, як дотримуватися ПДР.

Також батькам радять закріпити на одязі дітей світловідбивальні елементи – це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості;

Важливо наголошувати, що самостійно купатися на водоймах – небезпечно; розповісти про шкідливість алкоголю, наркотиків, тютюну і наслідки вживання цих речовин.

Також обов'язково треба обговорити з дитиною алгоритм дій під час повітряної тривоги (обов’язково йти в укриття); пояснити, чому не можна наближатися до підозрілих предметів на вулиці (зокрема, через мінну небезпеку).

Нагадаємо, ЮНІСЕФ та соціологи виявили, що 62% хлопців-підлітків схильні до поведінки, яка наражає їх на мінну небезпеку. Раніше ми пояснювали, де можна знайти мультфільми і відео за участю пса Патрона та саперів, а також ігри про мінну безпеку для школярів.

А зважаючи на тимчасові відключення світла цього літа, нагадуємо, як безпечно користуватися свічками, пальниками та генераторами.



