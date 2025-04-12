Канонізація першого святого-мілленіала: місце його спочинку стає все популярнішим серед паломників

Невдовзі, 27 квітня 2025 року, має відбутися канонізація першого святого покоління мілленіалів – 15-річного юнака Карло Акутіса, який помер від лейкемії у 2006 році.

Тіло підлітка спочиває в прозорій труні у храмі Санта Марія Маджоре в італійському містечку Ассізі. За останній рік потік паломників до цього місця стрімко зріс.

Про це повідомляє Associated Press.

"Він – майже-святий нашого часу, який може показати підліткам, що любити Ісуса можливо, залишаючись звичайним молодим хлопцем", – зазначила Марія Розаріо Річчо, педагогиня з півдня Італії, яка приїхала до Ассізі з групою молоді.

Карло – звичайний хлопець із Мілана, який помер від лейкемії у 2006-му. Тіло юного святого спочиває в храмі Санта Марія Маджоре. За словами єпископа Ассізі Доменіко Соррентіно, за останній рік понад мільйон людей відвідали святиню.

РЕКЛАМА:

"Я бачу тут справжній вулкан благодаті… Не вірю своїм очам", – каже монсеньйор Доменіко Соррентіно. Коли два десятиліття тому він став єпископом, церква біля його резиденції була "забутою".

Карло став популярним не лише серед віруючих – його образ прикрашає футболки, значки й іконки по всьому місту. Його особливо вшановують через намагання "вивести віру за межі храму" – у цифрове середовище.

Він створив онлайн-виставку про євхаристійні дива, яку тепер використовують у тисячах парафій у всьому світі. Саме це зробило його символічним покровителем інтернету та соцмереж.

"Він відкрив нову "площу" для проповіді – інтернет", – каже отець Енцо Фортунато, голова Папського комітету Всесвітнього дня дітей.

І церква, і родина описують Акутіса як дуже побожного, але водночас звичайного італійського хлопця. Хоч Карло жив скромно, він вражав своєю внутрішньою глибиною. Він часто допомагав безхатькам, не цікавився матеріальними речами. Замість ще однієї пари взуття просив батьків пожертвувати гроші бідним. Замість гірськолижних канікул волів викладати катехизм у парафії.

"Він був звичайним хлопцем, але Христос зробив його життя надзвичайним", – згадує мати Карло, Антонія Сальцано Акутіс.

За її словами, Карло після смерті чинить чуда, приваблюючи молодь до віри, попри те, що чимало його ровесників відвертаються від організованої релігії.

Раніше ми розповілали, як Ватикан канонізовує людей і хто може стати святим.