Переведення військових між частинами: як працює і чи реально змінити місце служби

Майбутні військові, які йдуть служити до лав Збройних Сил за контрактом, мають змогу обрати для себе підрозділ та спеціальність. Натомість мобілізовані зазвичай потрапляють туди, куди їх направлять у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Як перші, так і другі вже після початку служби мають право перевестися на інше місце. Утім, на практиці це буває не так просто. Соцмережами ширяться десятки історій військових про відхилені рапорти та довге очікування наказу про переведення.

Що треба робити, аби перевестися, чому виникають труднощі, і на які речі звернути увагу перед спробою – "УП. Життя" розбиралася разом з юристом військового права LCF Law Group, молодшим лейтенантом запасу Володимиром Романчуком та адвокатом Євгеном Воробйовим.

У яких випадках можна змінити місце служби?

За указом президента "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України", військовий може перевестися:

між військовими частинами;

між оперативними командуваннями;

між видами Збройних Сил і родами військ.

Також бійців можуть переміщувати на інші посади, переводити для виконання завдань в інші місцевості чи міняти з військовими, які виконують завдання у зонах бойових дій. Під час воєнного стану контрактники майже зрівняні у правах з мобілізованими, тому це стосується обох категорій, говорить юрист Володимир Романчук.

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Часто військових переміщують не добровільно, а за наказом командування. Як у випадку з масовим переведенням з Повітряних Сил до бойових бригад Сухопутних військ, яке набуло розголосу в січні.

У наказі Міністра оборони йдеться про такі підстави для зміни місця служби:

за с таном здоров’я (за висновком ВЛК про непридатність до служби у певному роді військ або у бойовій частині);

за сімейними обставинами ;

у випадку, коли близький родич військового служить у тій самій частині і його рішення впливають на службу іншого ;

за службовою необхідністю (якщо є потреба перевести бійця до підрозділу, у якому бракує людей, або туди, де захисник може бути більш корисним своїми специфічними навичками);

для проведення організаційних заходів;

за висновком службової характеристики військового, яку складає командир;

за власною ініціативою бійця.

Захисник може перевестися як між частинами, так і між оперативними командуваннями та родами військ. Однак змінити підрозділ чи бригаду простіше ніж отримати дозвіл на переведення із ЗСУ до Національної гвардії чи Держприкордонслужби, каже Володимир Романчук.

Збройними Силами опікується Міністерство оборони, а НГУ та ДПСУ – Міністерство внутрішніх справ, тому переведення будуть узгоджувати між собою не лише командири підрозділів, а й різні міністерства.

Найпростіший з варіантів переміщення – змінити посаду в межах свого підрозділу, вважає юрист. Через те, що командир не втратить підпорядкованого, він може погодити переведення охочіше.

"Уявімо, є рота – 120 людей, і ви хочете з посади кулеметника перевестися на посаду гранатометника. У межах однієї роти, де ваш майбутній командир – це ваш попередній командир, перевестися найлегше. З практики можу зазначити, що це справді нескладно, якщо ви фаховий боєць і мали відповідну військово-облікову посаду", – розповідає юрист військового права.

Переведення між різними родами військ - значно складніше ніж переміщення між підрозділами Збройні Сили України/Facebook

Як перевестися в іншу частину за власним бажанням?

Змінити місце служби за власним бажанням мають змогу як військові-контрактники, так і мобілізовані.

"Усі бюрократичні процеси у процедурі переведення мобілізованих і контрактників фактично однакові. Єдине, контрактника можуть не так охоче віддавати іншим бригадам", – розповів "УП. Життя" військовослужбовець, який займається діловодством в одній із частин ЗСУ.

Перший крок у процедурі – отримати відношення з частини, де хоче служити захисник.

Відношення або рекомендаційний лист – це документ, у якому командир підтверджує, що готовий прийняти бійця до свого формування, і має для нього вакантну посаду.

Актуальний шаблон рекомендаційного листа можна знайти у розпорядженні Головнокомандувча №152656. У частини варто просити саме цей зразок, наголошує заступниця Міністра оборони з цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Щоб знайти бажане місце служби, можна скористатися рекрутинговими платформами або звернутися до бригади напряму. Там розкажуть, як спробувати потрапити саме до них.

Перед тим як обирати місце служби, варто врахувати свій рівень придатності (за станом здоров'я), військово-облікову спеціальність та військове звання, радить адвокат Євген Воробйов. Це допоможе зрозуміти, чи вас будуть готові взяти на бажану посаду і в ту частину, де ви хочете служити.

Наступний крок – написати й подати рапорт на переведення своєму командиру. Зараз це можна зробити двома шляхами – особисто і через застосунок Армія+.

За наказом Міноборони № 531, паперовий рапорт разом з відношенням командир військового повинен розглянути упродовж 14 днів. Якщо переміщення не в межах повноважень командира, він має право передати його "вище" по вертикалі керівництва. До прикладу, якщо це командир роти, то він погоджує переведення з командиром підрозділу. Іноді документ може дійти аж до Головнокомандувача.

"В основному труднощі виникають, коли потрібно отримати згоду на переміщення від безпосереднього командира, а у вас з ним складні стосунки. Він може розглядати рапорт протягом 14 днів, потім відмовити. У такому випадку доведеться докласти значні зусилля, звертатись до вищого командування. Це все час, який працює не на військовослужбовця", – каже Євген Воробйов.

Ще одна проблема процедури – командир може відхилити рапорт без чітких причин або ж зовсім їх не пояснити.

Крім того, ігнорування рапорту можуть списати на те, що паперові документи часто "губляться" у стройовій частині серед купи інших.

"Ніщо не позбавляє командира можливості відповісти, що "службової необхідності для переміщення військовослужбовця немає", відмовлено "у зв'язку з недоцільністю переведення", "у зв'язку з небажанням втрати боєздатності підрозділу". Або випадково загубити рапорт серед тисяч паперів, що надходять на стіл командира бригади", – говорить Володимир Романчук.

Якщо розгляд рапорту поза межами повноважень командира, він передає його "вище" newafrica/depositphotos

Юристи радять, щоб ризик згубити рапорт був меншим, слід написати два примірники. Один із них надіслати поштою на ім'я командира рекомендованим листом з повідомленням про вручення. А також підготувати опис і попросити завірити його у поштовому відділенні.

Переведення між родами військ вимагає більшої кількості погоджень керівництва різного рівня. А ще його алгоритм часто змінюється.

Тому, якщо ви маєте бажання перевестися, варто звернутися до стройової частини підрозділу, де плануєте служити, і де вже отримали відношення, радять правозахисники. Там мають надати "дорожну карту" для наступних кроків.

Крім того, можна зателефонувати на гарячу лінію Міноборони і запитати про кроки переведення між родами військ у вашому конкретному випадку. Або ж поцікавитися досвідом інших військових, яким вдалося зробити це раніше.

Хто може перевестися до іншої частини через Армія+?

За заявами Міноборони, позбавитися від бюрократичних проблем з переведенням мала б допомогти цифровізація. З 15 листопада в застосунку Армія+ з'явилася функція подачі електронних рапортів.

Змінити місце служби онлайн можуть спробувати не лише військові Збройних Сил, а й нацгвардійці. Поки що – тільки всередині Національної гвардії.

Такий механізм доступний як для мобілізованих, так і для контрактників.

Через Армія+ можна перевестися:

з тилових частин до бойових;

з бойових частин до бойових;

з бойових частин до тилових за висновком ВЛК.

В останньому випадку треба мати висновок військово-лікарської комісії, який підтверджує, що людина не може виконувати обов'язки у бойовій частині через стан здоров'я.

Перелік частин бойового складу визначає та оновлює Генеральний Штаб ЗСУ. До них належать механізовані, піхотні, десантно-штурмові, бригади морської піхоти і танкові бригади. Статус частини може змінюватися через відстань від лінії фронту та інтенсивність бойових дій.

Тилові частини – це частини тилового та оперативного забезпечення, вищі військові навчальні заклади, навчальні центри, батальйони резерву, ТЦК та СП. На певних ділянках до тилових можуть зараховувати артилерійські бригади, зенітно-ракетні полки, РЕБ або РЕР, підрозділи безпілотних систем.

Трапляються ситуації, коли бойові частини у документації виявляються тиловими, або навпаки. Така розбіжність може ускладнити переведення. Тож перед початком процедури варто уточнити у стройових статус своєї частини та тієї, куди плануєте перевестися.

Через Армія+ можна перевестися як з бойової, так і з тилової частини Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Як подати рапорт на переведення онлайн?

Щоб подати електронний рапорт, потрібно оновити застосунок Армія+ і авторизуватися в ньому. Далі – зайти в розділ "Рапорти", створити новий та обрати шаблон "Зміна місця служби".

Після цього треба покроково заповнити дані про переведення: бажану військову частину, причину зміни місця служби. Потім – завантажити необхідні документи:

копію чи фото всіх сторінок військового квитка, посвідчення офіцера, службового чи тимчасового посвідчення;

відношення (рекомендаційний лист) від частини, куди ви переводитесь;

висновок ВЛК, за яким ви не можете проходити службу на поточному місці (за потреби).

Для переведення бійцю потрібен військовий квиток і рекомендаційний лист Інфографіка Міноборони

А також доведеться вказати вашу військово-облікову спеціальність, освіту і дату, коли вступили на службу.

Раніше в е-рапорті треба було зазначити посаду бійця, але віднедавна таке "поле" прибрали. Якщо посада змінювалася протягом служби, вона могла б стати штучною перешкодою і дати привід заблокувати рапорт.

Перед подачею рапорту треба зазначити причину зміни місця служби Скриншот з відео Міноборони

Після того, як військовий підписує рапорт у застосунку, документ потрапляє до Кадрового центру при Генштабі ЗСУ. Там перевіряють, чи є технічні підстави відмовити у переведенні. Серед них:

військовий прослужив у своїй частині менш ніж шість місяців або менш як рік, якщо перевівся туди за власною ініціативою;

боєць завантажив недостатньо потрібних документів.

Якщо цих підстав немає, Кадровий центр видає розпорядження (для солдатів і сержантів) або наказ (для офіцерів) про переведення. У разі недотримання правил – відхиляє його.

На перевірку запиту Кадровий центр має 72 години.

Та здебільшого Кадровий центр ще звертається за погодженням до командира військової частини, з якої планує переміститися боєць. Працівники знаходять Армія ID командира через СЕДО (сервіс електронного документообігу).

Не доведеться погоджувати рапорт у командування тим, хто:

має звання солдата чи сержанта і переводиться з тилової в бойову частину;

має висновок ВЛК, за яким не може продовжувати службу на своїй посаді;

переміщується з одного навчального центру в інший.

Чому командир може відмовити у переведенні?

Найчастіше онлайн-переведення блокують саме на етапі, коли рапорт направляють командуванню, діляться військові у соцмережах. Запит можуть відхилити з будь-якої причини, або ж зовсім не пояснити її бійцю.

Юрист Володимир Романчук припускає, часто це відбувається через брак людей у підрозділі або ж тоді, коли військовий займає критично важливу посаду чи постійно перебуває в зоні бойових дій. Командир не хоче відпускати військового, бо хвилюється, що не зможе знайти заміну.

Крім того, випадки, коли з частини "йде" багато бійців, можуть привертати увагу вищого командування, тож командир на місці матиме додаткові клопоти.

"В умовах укомплектованості підрозділів на рівні 30-60% від особового складу "жертвувати" дефіцитними спеціалістами (а саме таких зазвичай хочуть перевести до себе) жоден не схоче.

"Попит" на посади оператора безпілотних систем або аналітика значно переважає "пропозиції", а ті, які найбільше потребують поповнення – піхотинці, механіки-водії, оператори важкого озброєння – залишаються вакантними", – наводить приклади фахівець з військового права.

У рекрутинговій агенції Lobby X радять, перед відправкою рапорту варто поговорити з командиром про ваше бажання перевестися. Це допоможе підвищити шанси, адже ваш запит не стане сюрпризом. А також слід комунікувати упродовж процесу як з вашим командуванням, так і з командуванням частини, куди плануєте потрапити.

Перед переведенням через Армія+ варто словесно попередити про плани командира своєї частини Збройні Сили України/Facebook

Як отримати наказ на переведення і чи можна оскаржити відмову?

Якщо переведення погодили, Кадровий центр готує наказ (для офіцерів) або розпорядження (для рядового, сержантського і старшинського складу) про переведення. Його формування та доведення до частин може тривати до двох тижнів.

Після цього боєць отримає сповіщення про рішення щодо зміни місця служби. У повідомленні одразу можна буде побачити номер наказу, говорить Катерина Черногоренко.

"При погодженні рапорту військовослужбовці отримували сповіщення в застосунку, але не бачили реквізити наказу та не розуміли, чи він вже сформований. Номер наказу на переведення тепер не треба випрошувати в стройовій чи дізнаватися через знайомих. Захисники одразу зможуть побачити реквізити та звернутись до адмінслужби частини для пришвидшення збору необхідних документів", – каже заступниця міністра оборони.

Військовий не може подати новий рапорт поки попередню заявку не погодили або не відхилили.

Якщо наказу чи розпорядження немає або командир свідомо ігнорує його, можна звернутися до служби підтримки Армія+. Для цього потрібно обрати відповідну функцію в меню додатка. Далі слід вказати проблему і заповнити форму. У Міноборони обіцяють, що "допоможуть подолати перешкоду" тим, хто залишить звернення.

Ще один варіант – поскаржитися і написати рапорт "вищому" командуванню по вертикалі керівництва. До прикладу, вже не командиру батальйону, а командиру бригади. Разом зі зверненням варто вказати, що ви вже намагалися врегулювати питання, але це не принесло результату.

Врешті-решт можна спробувати оскаржити бездіяльність через адміністративний суд. Утім, процедура може затягнутися і не обов’язково завершитися на користь військового. Та адвокати говорять, що випадки позитивного рішення суду також трапляються.

Якщо причина зміни місця служби – неналежне поводження командування з підлеглими, можна розв'язати проблему в інший спосіб. До прикладу, звернутися зі скаргою до військової служби правопорядку чи військового омбудсмена.