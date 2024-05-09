25 тисяч пар вже подали заяву про шлюб на порталі "Дія": у яких областях найбільше?

В Україні вже понад 25 тисяч пар подали заяви про шлюб на порталі "Дія".

Найбільше заяв зафіксували у Києві, а також Львівській та Одеській областях. 53% із них подали жінки, повідомили у Міністерстві юстиції.

"В онлайн-режимі молодята обирали місце, дату та формат церемонії. Згодом, вже у відділі ДРАЦС, наречені проходили реєстрацію шлюбу.

Майже порівну закохані обирають повний обряд реєстрації та одруження без урочистостей", – кажуть у відомстві.

Як подати заяву на шлюб онлайн?

Спочатку потрібно авторизуватися на порталі Дія.

Натиснути "Послуги", потім "Сім’я" і "Заява про шлюб".

Потім – заповнити заяву та вибрати деталі церемонії.

Сплатити адміністративний збір зручним способом та підписати електронним підписом.

Опісля партнер людини, що подала заяву, отримає посилання на заяву електронною поштою, яку потрібно буде підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Опрацювання заяви ДРАЦС відбувається протягом одного робочого дня. Після цього користувач отримає результат розгляду та може очікувати на день церемонії.

У Мінʼюсті кажуть, що незабаром послуга буде доступна повністю онлайн.

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Нагадаємо, подавати заяву через "Дію" дозволили у лютому 2023 року. А нещодавно уряд підтримав постанову про укладання шлюбу по відеозв’язку в "Дії".

Також у "Дії" з'явилися документи про освіту.