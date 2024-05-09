Усі розділи
Підтримати УП

25 тисяч пар вже подали заяву про шлюб на порталі "Дія": у яких областях найбільше?

Олена Барсукова — 9 травня, 18:45
25 тисяч пар вже подали заяву про шлюб на порталі Дія: у яких областях найбільше?
Фото: Mehaniq/DEPOSITPHOTOS

В Україні вже понад 25 тисяч пар подали заяви про шлюб на порталі "Дія".

Найбільше заяв зафіксували у Києві, а також Львівській та Одеській областях. 53% із них подали жінки, повідомили у Міністерстві юстиції.

"В онлайн-режимі молодята обирали місце, дату та формат церемонії. Згодом, вже у відділі ДРАЦС, наречені проходили реєстрацію шлюбу.

Майже порівну закохані обирають повний обряд реєстрації та одруження без урочистостей", – кажуть у відомстві.

Як подати заяву на шлюб онлайн?

  • Спочатку потрібно авторизуватися на порталі Дія.
  • Натиснути "Послуги", потім "Сім’я" і "Заява про шлюб".
  • Потім – заповнити заяву та вибрати деталі церемонії.
  • Сплатити адміністративний збір зручним способом та підписати електронним підписом.
  • Опісля партнер людини, що подала заяву, отримає посилання на заяву електронною поштою, яку потрібно буде підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Читайте також :
Натиснули не на ту кнопку: у Британії помилково розлучили пару, що була у шлюбі 21 рік

Опрацювання заяви ДРАЦС відбувається протягом одного робочого дня. Після цього користувач отримає результат розгляду та може очікувати на день церемонії.

У Мінʼюсті кажуть, що незабаром послуга буде доступна повністю онлайн.

Читайте також :
Диплом не відображається у "Дії"? МОН назвало причини і як це виправити

Нагадаємо, подавати заяву через "Дію" дозволили у лютому 2023 року. А нещодавно уряд підтримав постанову про укладання шлюбу по відеозв’язку в "Дії".

Також у "Дії" з'явилися документи про освіту.

Читайте також :
Почуття, що перемагають темряву: 25 історій кохання та війни
Реклама:

Головне сьогодні