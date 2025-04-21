Ватикан відклав канонізацію першого святого-міленіала через смерть Папи Римського

Через смерть Папи Римського Франциска Ватикан відклав канонізацію першого святого-міленіала Карло Акутіса, яка мала відбутися 27 квітня 2025 року.

Про це інформує Vatican News.

"У зв'язку зі смертю Вселенського Архиєрея Франциска повідомляється, що Євхаристійне богослужіння з обрядом канонізації блаженного Карло Акутіса, запланована на 27 квітня 2025 року, другу неділю Пасхи або Божого Милосердя, з нагоди Ювілею підлітків, відкладена на пізніше", – йдеться у повідомленні.

Хто такий Карло Акутіс?

Хлопець народився у 1991 році у Лондоні. Згодом разом з батьками переїхав до Італії.

За словами мами Карло, Антонії Сальцано, з трирічного віку її син постійно просив заходити до церков, повз які вони проїжджали в Мілані, і жертвував свої кишенькові гроші бідним містянам.

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Карло підтримував однокласників, які переживали розлучення батьків, заступався за однолітків з інвалідністю, коли їх ображали, і допомагав бездомним Мілана, приносячи їм їжу та спальні мішки.

Ще у початковій школі юнак захопився програмуванням і згодом застосував свої вміння, розробляючи вебсайти для католицьких організацій.

У 2006 році Карло Акутіс помер від лейкемії (раку крові). На той момент йому було лише 15 років.

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Чому хлопця вирішили канонізувати?

Карло Акутіса зарахують до лику святих у Католицькій Церкві завдяки визнанню двох чудес, які приписують його заступництву, а також його зразковому життю у вірі та відданості.

Перше диво сталося із семирічним хлопчиком з Бразилії – він одужав від рідкісного захворювання підшлункової залози після того, як доторкнувся до однієї з футболок Акутіса. Також від імені дитини до померлого хлопця молився священник.

Друге диво трапилося з 21-річною Валерією Вальверде – дівчиною із Коста-Ріки, яка одужала після того, як потрапила у велосипедну аварію у Флоренції у 2022 році.

Тоді Валерія була у критичному стані, їй зробили екстрену трепанацію черепа, щоб зменшити тиск на мозок. Через 6 днів її мати пішла молитися за одужання доньки до храму Санта Марія Маджоре в італійському містечку Ассізі. Саме там у прозорій труні перебуває тіло Карло Акутіса.

У церкві стверджують, що того ж дня Вальверде почала дихати без апарату штучної вентиляції легенів, рухати руками та розмовляти.

Через 10 днів дівчину виписали з реанімації, а сканування показало, що забій головного мозку зник.

За останній рік потік паломників до місця поховання Акутіса стрімко зріс. Карло після смерті чинить посмертні дива, приваблюючи молодь до віри, попри те, що чимало його ровесників відвертаються від релігії, каже мати хлопця.