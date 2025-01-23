Єпископиня попросила Трампа про милосердя до ЛГБТ-спільноти під час інавгураційного молебню

Під час інавгураційного молебню єпсикопиня Бадде попросила Трампа про милосердя до ЛГБТ та мігрантів

Очільниця Вашингтонської єпархії Єпископальної церкви під час інавгураційного молебню попросила новообраного президента США Дональда Трампа про милосердя до ЛГБТ-спільноти та мігрантів.

Трамп назвав її тон "неприємним", а його прибічники розкритикували очільницю єпархії за стать, пише The New York Times.

Єпископиня Маріанна Е. Бадде планувала проповідувати у Вашингтонському кафедральному соборі про три елементи єдності – гідність, чесність і смирення. Але її збентежили заяви та перші укази президента Трампа (як-от про закриття південного кордону для нелегальних мігрантів та вихід з ВООЗ), які не зустріли особливого опору серед американців.

Тому Бадде додала до своєї проповіді четвертий елемент – благання про милосердя від імені всіх, хто зараз наляканий.

"У мене було відчуття, що є люди, які спостерігають за тим, що відбувається, і ставлять собі питання: "Чи збирається хтось щось сказати?" "Чи збирається хтось відреагувати на те, куди рухається країна?" – пояснила свій вчинок єпископиня.

РЕКЛАМА:

Маріанн Е. Бадде непокоїлася про ЛГБТ-спільноту та мігрантів.

"В ім'я нашого Бога, я прошу вас змилосердитися над людьми в нашій країні, які зараз налякані. У сім’ях демократів, республіканців і незалежних є діти-гомосексуали, лесбійки і трансгендери. Деякі з них бояться за своє життя.

Люди, які збирають наш урожай і прибирають наші офіси, які працюють на птахофабриках і м'ясокомбінатах, які миють посуд у ресторанах, і працюють в нічні зміни в лікарнях – вони можуть не бути громадянами або не мати належних документів. Але переважна більшість іммігрантів – не злочинці", – сказала Бадде під час проповіді.

Коли молебень закінчився, репортер запитав Трампа, що він думає про проповідь. Він відповів, що не вважає, що це була гарна служба.

Наступного дня Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social почав вимагати вибачення від "так званого єпископа" і свого "радикально лівого ненависника".

"Вона привела свою церкву у світ політики у дуже негарний спосіб. Її тон був неприємним, вона не виглядала переконливою або розумною", – зазначив президент США.

Майк Коллінз, республіканець від штату Джорджія, заявив, що Бадде слід "додати до списку на депортацію".

"Жінка-єпископ – це все, що вам потрібно було знати, щоб зрозуміти, чим це обернеться", – написав Крістан Гокінс, католицький активіст проти абортів.

Попри це за чотири години понад 14 тисяч людей підписали онлайн-петицію з подякою єпископині Бадде. А єпископи Вашингтона написали в інтернеті, що вона є їхньою духовною лідеркою, яка представляє їхнє християнство.

Сама Бадде каже, що її проповідь була "перспективою", але дещо "приглушеною на публічній арені".

Раніше ми писали, що команда Дональда Трампа, ймовірно, тимчасово призначить очільницю Управління з питань жіночого здоров’я Дороті Фінк на посаду міністерки охорони здоровʼя.

Це місце планують віддати антивакцинатору та українофобу Роберту Ф. Кеннеді-молодшому, який поки проходить процедуру затвердження в Сенаті.