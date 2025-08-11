В Україну повернули доньку загиблого бійця, яку окупанти хотіли відправити до російського інтернату

Україні вдалося врятувати дівчинку-підлітка з окупації за день до того, як її мали примусово відправити до російського інтернату.

Україні вдалося повернути з окупації 14-річну дівчинку. Це сталося за день до того, як її мали примусово відправити до російського інтернату.

Про це повідомляє Bring Kids Back UA.

14-річна Анна жила разом з бабусею та старшою сестрою на півдні України. Після початку повномасштабної війни їхнє село опинилося в окупації.

Батько дівчинки пішов захищати Батьківщину і загинув у перші місяці великої війни.

"Російські органи опіки відкрито тиснули на родину: дівчинці погрожували, залякували, повторювали, що її заберуть і вона ніколи більше не побачить рідних.

РЕКЛАМА:

Як донька українського військового, вона була під особливим наглядом окупаційної влади", – йдеться у повідомленні.

Втечу Анни до України, де її чекала бабуся по татовій лінії, планували понад десять місяців.

"У липні 2025 року стало відомо, що Аню от-от заберуть до російського інтернату, тож треба було діяти швидко. Був лише один день, щоб оформити документи та спланувати безпечний маршрут. І головне – допомогти дитині повірити, що втеча можлива", – зазначають у Bring Kids Back UA.

Усю дорогу Аня боялася, що її знайдуть чи вона не встигне виїхати. Та все ж дівчинка зустрілася зі своєю бабусею на вільній території України.

Тепер підлітка мріє про якнайшвидше визволення рідного селища, аби знову побачити близьких, які досі там.

Раніше ми розповідали про групу дітей, яких повернули з окупації.